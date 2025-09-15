Des chercheurs créent des hologrammes en couleur d’œuvres d’art

Transformer une peinture en relief en hologramme couleur fidèle à l’original : voilà le défi relevé par une équipe de chercheurs qui vient de publier ses travaux dans la revue Royal Society Open Science. Leur procédé inédit permet de reproduire une œuvre d’art avec un réalisme saisissant, en conservant profondeur, couleurs et détails, comme si elle était physiquement présente.

Pour démontrer les capacités de leur technologie, les scientifiques ont choisi Taxonomy Test 1, une création de l’artiste colombien Yosman Botero. Constituée de neuf couches de Plexiglas peintes à l’acrylique et superposées, l’œuvre a été photographiée en haute définition, chaque couche étant numérisée séparément. Ces images ont ensuite été recomposées dans un logiciel spécialisé, puis multipliées en milliers de vues simulées grâce à une caméra virtuelle.

Des hologrammes plus vrais que nature

Les données générées ont ensuite été transférées vers une imprimante holographique Chimera, capable de graver à l’aide de lasers des motifs complexes sur une plaque photosensible en halogénure d’argent. Le résultat est bluffant : un hologramme en deux dimensions qui, observé sous différents angles, restitue un relief et une profondeur comparables à l’œuvre originale.

Cette innovation pourrait transformer la conservation et la diffusion du patrimoine artistique (on pense évidemment aux sculptures). Les musées pourraient exposer des hologrammes hyperréalistes tout en protégeant les originaux, et les artistes disposer d’un nouvel outil créatif.