Des chercheurs créent des hologrammes en couleur d’œuvres d’art

Transformer une peinture en relief en hologramme couleur fidèle à l’original : voilà le défi relevé par une équipe de chercheurs qui vient de publier ses travaux dans la revue Royal Society Open Science. Leur procédé inédit permet de reproduire une œuvre d’art avec un réalisme saisissant, en conservant profondeur, couleurs et détails, comme si elle était physiquement présente.
Pour démontrer les capacités de leur technologie, les scientifiques ont choisi Taxonomy Test 1, une création de l’artiste colombien Yosman Botero. Constituée de neuf couches de Plexiglas peintes à l’acrylique et superposées, l’œuvre a été photographiée en haute définition, chaque couche étant numérisée séparément. Ces images ont ensuite été recomposées dans un logiciel spécialisé, puis multipliées en milliers de vues simulées grâce à une caméra virtuelle.
Les données générées ont ensuite été transférées vers une imprimante holographique Chimera, capable de graver à l’aide de lasers des motifs complexes sur une plaque photosensible en halogénure d’argent. Le résultat est bluffant : un hologramme en deux dimensions qui, observé sous différents angles, restitue un relief et une profondeur comparables à l’œuvre originale.
Cette innovation pourrait transformer la conservation et la diffusion du patrimoine artistique (on pense évidemment aux sculptures). Les musées pourraient exposer des hologrammes hyperréalistes tout en protégeant les originaux, et les artistes disposer d’un nouvel outil créatif.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Les relations déjà tendues entre Washington et Pékin autour des semi-conducteurs connaissent un nouveau chapitre… toujours...
Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars...
Microsoft prépare plusieurs nouveautés pour Windows 11 et les dernières builds révèlent déjà des...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Après avoir proposé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés payants, Spotify permet aux utilisateurs de jouer une...
15 Sep. 2025 • 19:31
15 Sep. 2025 • 19:18
15 Sep. 2025 • 19:11
15 Sep. 2025 • 19:10