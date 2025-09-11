TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 septembre
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 septembre

11 Sep. 2025 • 18:32
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 52,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
  • Bracelet connecté Google Fitbit Charge 6 à 99,83€ au lieu de 119€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • HOT! Aspirateur balai SAMSUNG Jet65 Pet VS15A60BGR5 à 171€ au lieu de 236,13€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • HOT! TV 77″ Sony XR-77A95L – 4K, QD-OLED, HDR10 à 3749€ au lieu de 4800€ sur @Son-vidéo
  • PC portable 14″ Acer Aspire 14 AI A14-52M Copilot+ – OLED, Intel Ultra 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 65 Wh (100€ de bonus reprise, 100€ d’ODR) à 403,39€ au lieu de 669€ sur @Darty avec le code PC10
  • Multiprise Belkin Parafoudre – 6 prises, 650 Joules, cordon 2 m, Blanc (Via 20,29€ en crédit fidélité) à 8,70€ au lieu de 19,52€ sur @Carrefour
  • SSD Interne Crucial P3 Plus – 1 To, PCIe 4.0, NVMe M.2 2280 à 59,99€ sur @Cdiscount
  • [Nouveaux Clients] Veilleuse Xiaomi Mijia Night Light 2 – capteur de mouvement, luminosité réglable à 4,99€ sur @AliExpress
  • PC portable 16″ MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-001FR – QHD+ 240 Hz, Intel Core Ultra 7 255HX, RTX 5070, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Windows 11 à 1350,42€ sur @Darty avec le code PC10
  • Ecran PC 30″ CRUA- Incurvé ultrawide 200 Hz WFHD (2560 * 1080P) 1500R, Dalle VA, 1ms, 99% sRGB, Ultra-Large 21:9 à 158,38€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Écouteurs sans Fil CMF by Nothing Buds 2 – ANC Hybride de 48 DB, autonomie 55H, 6 micros HD et Audio Spatial, résistance à l’Eau IP55 à 36,95€ au lieu de 48,24€ sur @Amazon
  • Ecouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 FE Noir à 99,99€ au lieu de 149,99€ sur @Boulanger avec le code BUDS30
  • Drone DJI Mini 4K – Caméra 4K, Capteur 12MP, FOV 83°, Stabilisation 3 axes, Portée 15.7 km, Autonomie 31 min à 221,06€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • Caméra Tapo 2K (3MP) – Modèle C210, WiFi, Vision Nocturne 360°, détection de personne & suivi de mouvement, compatible Alexa à 17,99€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 269,99€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
  • Casque sans fil BOSE QC45 QuietComfort – Réduction du bruit, Autonomie 25h, Bluetooth 5.0 à 134€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • HOT! Airpods max Lighning à 399€ sur @Darty
  • Casque sans fil Nothing Headphone (1) – Blanc à 249€ au lieu de 299€ sur @Amazon
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Chargeur adaptateur secteur GaN – USB C rapide 200W 6 ports charge rapide à 18,69€ sur @AliExpress
  • Câble USB-C – USB-C Inui – 100w, PD, 5A, 2m à 6,99€ au lieu de 9,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon
  • Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50
  • Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

 

  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Pro MZ-V9P2TOBW – M.2, 2280, PCle 4.0×4 (Vendeur Boulanger) à 139,99€ au lieu de 159,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 192,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
  • HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
  • SSD interne M2 NVMe MSI Spatium 460 – 1 To à 59,99€ sur @Grosbill
  • HOT! SSD M2 NVMe MSI Spatium M470 (TLC DRAM GEN4) – 1 To à 69,99€ sur @Grosbill

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • HOT! Paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 34F Noyer à 1849€ au lieu de 2490€ sur @Son-vidéo
  • Caisson de basses Elipson Prestige Facet SUB8 – Noir à 279€ au lieu de 599€ sur @Darty
  • TV 55″ Panasonic 55Z80AEZ – OLED à 729€ sur @Son-vidéo
  • Enceinte connectée Sonos Era 100 – Wi-Fi et Bluetooth, AirPlay 2, Noire ou Blanche à 166€ au lieu de 229€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 359€ au lieu de 445€ sur @Amazon
  • Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
  • TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
  • HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D – 4.7 / 5.2 GHz (Entrepôt France) à 395,99€ sur @AliExpress avec le code FRCD40
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 septembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 septembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 septembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos high-tech du 23 mai

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Gmail Onglet Achats Commandes

Gmail ajoute un onglet regroupant les achats

11 Sep. 2025 • 20:04
0 Internet

Gmail déploie deux nouvelles fonctionnalités pour faciliter le suivi des commandes et la gestion des offres promotionnelles. Ces mises...

SFR Logo

Rachat de SFR : bras de fer tendu entre Bouygues Telecom et Free

11 Sep. 2025 • 18:52
0 Mobiles / Tablettes

Les négociations autour du rachat de SFR s’enlisent. Bouygues Telecom et Free, adversaires historiques du secteur, peinent à trouver...

Microsoft Store Windows

Windows : Microsoft ne fait plus payer les développeurs pour distribuer leurs applications

11 Sep. 2025 • 18:05
0 Actu OS

Microsoft annonce une mesure visant à démocratiser l’accès à son Microsoft Store sur Windows : les développeurs...

TikTok France

TikTok et les mineurs : un rapport parlementaire appelle à des mesures fortes

11 Sep. 2025 • 16:32
0 Applications

Un rapport d’enquête parlementaire très attendu vient de pointer du doigt les dangers psychologiques et sociaux de TikTok sur les...

Disney Plus Logo

🔥 [#Promo] Disney+ propose son abonnement à moitié prix

11 Sep. 2025 • 16:31
0 Promos

Disney+ profite de la rentrée pour proposer des réductions sur ses abonnements, au point d’atteindre 50 % de remise, et ce pendant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Air embarque un port USB-C en titane imprimé en 3D

L’iPhone Air embarque un port USB-C en titane imprimé en 3D

11 Sep. 2025 • 19:47

image de l'article Apple dit avoir imaginé l’iPhone Air comme un accessoire de mode

Apple dit avoir imaginé l’iPhone Air comme un accessoire de mode

11 Sep. 2025 • 18:24

image de l'article iPhone Air : Orange préinstalle l’eSIM et ne facture pas la conversion depuis la carte SIM

iPhone Air : Orange préinstalle l’eSIM et ne facture pas la conversion depuis la carte SIM

11 Sep. 2025 • 17:18

image de l'article Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 : la 5G est indisponible dans certains pays

Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 : la 5G est indisponible dans certains pays

11 Sep. 2025 • 15:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site