[#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 septembre

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon

Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50

avec le code Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 414,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

HOT! Manette sans fil Sony DualSense Edge pour PS5 / PC à 169,18€ sur @Amazon.it – livrable en France

Manette sans fil Sony DualSense Edge pour PS5 / PC à 169,18€ – livrable en France Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 79,90€ au lieu de 89€ sur @Amazon

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Serveur de stockage NAS Terramaster F4-212 4 Baies NAS Quad Core CPU 2GB DDR4 RAM (sans disque dur, Vendeur tiers) à 247,49€ au lieu de 329,99€ sur @Amazon

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)





— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

PC Portable Samsung Galaxy Book4 Pro 14″ WQXGA+ écran tactile 120 Hz – Intel Core Ultra 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD – Gris (+80e via fidélité) à 869,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac avec le code CLASSE10

avec le code HOT! MacBook Air M4 à 999€ au lieu de 1199€ sur @Amazon

MacBook Air M4 à 999€ au lieu de 1199€ Pc Portable 14,2″ Apple MacBook Pro M4, CPU et GPU 10 cœurs :écran Liquid Retina XDR , 16Go, 512 Go SSD, Noir sidéral à 1734€ au lieu de 1899€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 669€ sur @Amazon.de – livrable en France

– livrable en France Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D – 4.7 / 5.2 GHz (Entrepôt France) à 395,99€ sur @AliExpress avec le code FRCD40

avec le code Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek

Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :





—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



Appareil photo instantané Polaroid Now Génération 2 – Blanc à 79,99€ au lieu de 129,99€ sur @Fnac

Appareil photo instantané Polaroid Now Génération 2, Noir à 79,99€ au lieu de 125€ sur @Fnac

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —