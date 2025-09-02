TENDANCES
[#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 septembre

2 Sep. 2025 • 21:10
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Drone DJI Mini 4K – Caméra 4K, Capteur 12MP, FOV 83°, Stabilisation 3 axes, Portée 15.7 km, Autonomie 31 min à 221,06€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • Écran PC 27″ Samsung Odyssey G3 LS27DG300EUXEN – Full HD, VA, 180Hz, 1ms, Hauteur ajustable à 99,99€ au lieu de 114,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation, Annulation du Bruit à 101,06€ au lieu de 135,99€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • Souris sans fil Logitech MX Master 3S – Graphite à 63,68€ au lieu de 87€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • Multiprise avec interrupteur déporté à 8,62€ au lieu de 29,80€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Machine expresso broyeur à café grains Krups EA810870 – 1450W, 15 bars, Buse à vapeur (Via 50€ sur la carte de fidélité) à 199,99€ au lieu de 279,99€ sur @Carrefour
  • TV 55″ Philips QLED 4K UHD Ambilight 55PUS8400/12 – 139 cm 2025 à 409,99€ au lieu de 599,99€ sur @Darty avec le code DARTY40
  • Carte Graphique MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS à 303,56€ au lieu de 410,75€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • SSD Interne NVMe M.2 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 – 2 To, Vitesse de lecture jusqu’à 7 450 Mo/s à 131,33€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • Pack Console PS5 Digitale Modèle Slim + Jeu Astro Bot (sélection de magasin) à 399€ sur @E.Leclerc
  • Lot de 2 Rubans lumineux Philips Hue Lightstrip Plus – 2x 2m à 59,99€ sur @Darty
  • SSD Interne M2 NVMe PNY CS3150 (GEN5 DRAM TLC) – 2 To, jusqu’à 12 000 Mo/s à 163,14€ au lieu de 287,20€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Carte graphique PNY GEFORCE RTX 5070 12 Go Triple Fan DLSS 4 à 525,98€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • Nioh Collection sur PS5 à 27,99€ au lieu de 38,70€ sur @Cdiscount
  • Carte mère Asus TUF Gaming B850-BTF – connecteurs cachés au dos, Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AMD AM5 (via ODR 20€) à 217,99€ au lieu de 262€ sur @Amazon
  • Processeur AMD Ryzen 7 5800X Socket AM4 3,8 Ghz à 117,86€ au lieu de 136€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y
  • Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC – 12 Go, GDDR7 à 525€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code IT15Y

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Caméra Tapo 2K (3MP) – Modèle C210, WiFi, Vision Nocturne 360°, détection de personne & suivi de mouvement, compatible Alexa à 17,99€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 269,99€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
  • Casque sans fil BOSE QC45 QuietComfort – Réduction du bruit, Autonomie 25h, Bluetooth 5.0 à 134€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 15DES129
  • HOT! Airpods max Lighning à 399€ sur @Darty
  • Casque sans fil Nothing Headphone (1) – Blanc à 249€ au lieu de 299€ sur @Amazon
  • HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Rouge Beats à 99,00€ au lieu de 149,00€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit ANC (via 20€ sur la carte de fidélité – En drive) à 139€ au lieu de 199€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE
  • Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active (Bleu ou Argent) à 187€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Noir à 98,90€ au lieu de 148,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Chargeur adaptateur secteur GaN – USB C rapide 200W 6 ports charge rapide à 18,69€ sur @AliExpress
  • Câble USB-C – USB-C Inui – 100w, PD, 5A, 2m à 6,99€ au lieu de 9,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon
  • Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code ORDI50
  • Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD interne Kioxia Exceria with HEATSINK 2 To, 6200 Mo/s avec dissipateur à 109,99€ sur @RueDuCom. avec le code ZEN10
  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV7000- t (TLC) – 1 To, 7400 mo/s, Compatible PS5 à 49,61€ sur @AliExpress avec le code CDFR05 / NETAC1
  • SSD interne M2 NVMe Netac NV3000 (TLC GEN3) – 2 To à 83,69€ sur @AliExpress avec le code CDFR10
  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Pro MZ-V9P2TOBW – M.2, 2280, PCle 4.0×4 (Vendeur Boulanger) à 139,99€ au lieu de 159,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
  • SSD Interne 2 To Samsung 990 Evo Plus MZ-V9S2TO – M.2 2280, PCle 5.0 x2 (+8,3€ Cagnottés – Vendeur Boulanger) à 109,99€ au lieu de 119,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN10
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 192,99€ sur @Amazon
  • SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
  • HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
  • SSD interne M2 NVMe MSI Spatium 460 – 1 To à 59,99€ sur @Grosbill
  • HOT! SSD M2 NVMe MSI Spatium M470 (TLC DRAM GEN4) – 1 To à 69,99€ sur @Grosbill

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Caisson de basses Elipson Prestige Facet SUB8 – Noir à 279€ au lieu de 599€ sur @Darty
  • TV 55″ Panasonic 55Z80AEZ – OLED à 729€ sur @Son-vidéo
  • Enceinte connectée Sonos Era 100 – Wi-Fi et Bluetooth, AirPlay 2, Noire ou Blanche à 166€ au lieu de 229€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code RAKUTEN20
  • HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 339€ au lieu de 445€ sur @Amazon
  • Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
  • HOT! Enceinte colonne FOCAL Theva N3 Light Wood à 499,00€ au lieu de 603,29€ sur @Boulanger
  • TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
  • HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D – 4.7 / 5.2 GHz (Entrepôt France) à 395,99€ sur @AliExpress avec le code FRCD40
  • Carte graphique Sapphire Pulse RX 9070 XT 16 Go à 649,58€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Carte Graphique PNY RTX 5070 OC Triple Fan 12GB + Borderlands 4 offert à 560,99€ sur @Amazon
  • Carte mère AM5 Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice – VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2 à 182,69€ au lieu de 209,73€ sur @Amazon
  • Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC – 12 Go, GDDR7 à 549€ au lieu de 629€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Ventilateur PC Deepcool AK400 Digital, Blanc à 32,99€ au lieu de 39,99€ sur @Grosbill
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
  • Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
  • Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc
  • Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

