[#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 septembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
— 🔥 Nouveautés du jour —
- HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code
ORDI15
- Ecouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 FE Noir à 99,99€ au lieu de 149,99€ sur @Boulanger avec le code
BUDS30
- Tapis de Bureau Logitech Desk Mat – 70 x 30 cm à 6,99€ au lieu de 9,04€ sur @Amazon
- Manette sans fil Sony DualSense pour PS5 / PC – Midnight Black à 59,99€ au lieu de 74,99€ sur @Cdiscount
- Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 680,56€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code
37DRIVE10
- Écouteurs sans Fil CMF by Nothing Buds 2 – ANC Hybride de 48 DB, autonomie 55H, 6 micros HD et Audio Spatial, résistance à l’Eau IP55 à 36,95€ au lieu de 48,24€ sur @Amazon
- Serveur de stockage NAS Terramaster F4-212 4 Baies NAS Quad Core CPU 2GB DDR4 RAM (sans disque dur, Vendeur tiers) à 247,49€ au lieu de 329,99€ sur @Amazon
- HOT! Paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 34F Noyer à 1849€ au lieu de 2490€ sur @Son-vidéo
- 2 Packs de 2 Lampes connectées Philips Hue Play Blanc à 149,98€ au lieu de 279,98€ sur @Fnac
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Drone DJI Mini 4K – Caméra 4K, Capteur 12MP, FOV 83°, Stabilisation 3 axes, Portée 15.7 km, Autonomie 31 min à 221,06€ sur @Amazon.it – livrable en France avec le code
IT15Y
- Caméra Tapo 2K (3MP) – Modèle C210, WiFi, Vision Nocturne 360°, détection de personne & suivi de mouvement, compatible Alexa à 17,99€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
- HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 269,99€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
- Casque sans fil BOSE QC45 QuietComfort – Réduction du bruit, Autonomie 25h, Bluetooth 5.0 à 134€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code
15DES129
- HOT! Airpods max Lighning à 399€ sur @Darty
- Casque sans fil Nothing Headphone (1) – Blanc à 249€ au lieu de 299€ sur @Amazon
- HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Rouge Beats à 99,00€ au lieu de 149,00€ sur @Amazon.es – livrable en France
- HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit ANC (via 20€ sur la carte de fidélité – En drive) à 139€ au lieu de 199€ sur @Carrefour avec le code
34CRFDRIVE
- Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active (Bleu ou Argent) à 187€ sur @Amazon.de – livrable en France
- HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Noir à 98,90€ au lieu de 148,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Chargeur adaptateur secteur GaN – USB C rapide 200W 6 ports charge rapide à 18,69€ sur @AliExpress
- Câble USB-C – USB-C Inui – 100w, PD, 5A, 2m à 6,99€ au lieu de 9,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)
➡️ Smartphones :
- Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
- [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Tablettes / Liseuses :
- HOT! Tablette 10,9″ Apple iPad 10ème Génération – 64 Go, Wifi à 284€ au lieu de 305,05€ sur @Amazon
- Tablette 8,3″ Apple iPad Mini (A17 Pro) – 256 Go à 481,90€ au lieu de 739€ sur @Rakuten avec le code
ORDI50
- Tablette 11″ Apple iPad Wi-Fi A16 – RAM 8 Go, 128 Go, Modèles Internationaux, Sans Chargeur (+17€ cagnottés) à 319,99€ sur @Rakuten avec le code
RAKUTEN20
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
- Prince of Persia: The Lost Crown sur PS5/Xbox Series/Switch (via avantage sur la carte fidélité) à 16,90€ au lieu de 23,90€ sur @E.Leclerc
- Gran Turismo 7 sur PS5 à 37,99€ au lieu de 59,20€ sur @Amazon
- (Précommande) Silent Hill f Day One Edition sur PS5 à 59,99€ au lieu de 70,88€ sur @Amazon
- Jeu Astro Bot Rescue Mission sur PS4 VR à 9,99€ au lieu de 23,87€ sur @Amazon
- Prince of Persia: The Lost Crown sur Nintendo Switch 1 et 2, PS5, Xbox Series et PS4 à 19,99€ sur @Fnac
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,57€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- [Précommande] Ghost of Yotei sur PS5 à 61,99€ sur @Auchan
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 59,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Star Wars Outlaws sur PS5 à 28,99€ au lieu de 42,30€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Tomb Raider I-II-III Remastered sur Nintendo Switch à 22,45€ au lieu de 23,74€ sur @Amazon
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- HOT! Manette sans fil Sony DualSense Edge pour PS5 / PC à 169,18€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Manette Pro Controller Nintendo Switch 2 à 79,90€ au lieu de 89€ sur @Amazon
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD interne Kioxia Exceria with HEATSINK 2 To, 6200 Mo/s avec dissipateur à 109,99€ sur @RueDuCom. avec le code
ZEN10
- SSD Interne M.2 NVMe Netac NV7000- t (TLC) – 1 To, 7400 mo/s, Compatible PS5 à 49,61€ sur @AliExpress avec le code
CDFR05 / NETAC1
- SSD interne M2 NVMe Netac NV3000 (TLC GEN3) – 2 To à 83,69€ sur @AliExpress avec le code
CDFR10
- SSD Interne 2 To Samsung 990 Pro MZ-V9P2TOBW – M.2, 2280, PCle 4.0×4 (Vendeur Boulanger) à 139,99€ au lieu de 159,99€ sur @Rakuten avec le code
RAKUTEN20
- SSD Interne PNY CS1030 500 Go – M.2 NVMe à 26,99€ au lieu de 31,24€ sur @Amazon
- SSD Interne 2 To Samsung 990 Evo Plus MZ-V9S2TO – M.2 2280, PCle 5.0 x2 (+8,3€ Cagnottés – Vendeur Boulanger) à 109,99€ au lieu de 119,99€ sur @Rakuten avec le code
RAKUTEN10
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
- SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 192,99€ sur @Amazon
- SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
- HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
- SSD interne M2 NVMe MSI Spatium 460 – 1 To à 59,99€ sur @Grosbill
- HOT! SSD M2 NVMe MSI Spatium M470 (TLC DRAM GEN4) – 1 To à 69,99€ sur @Grosbill
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Caisson de basses Elipson Prestige Facet SUB8 – Noir à 279€ au lieu de 599€ sur @Darty
- TV 55″ Panasonic 55Z80AEZ – OLED à 729€ sur @Son-vidéo
- Enceinte connectée Sonos Era 100 – Wi-Fi et Bluetooth, AirPlay 2, Noire ou Blanche à 166€ au lieu de 229€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lecteur Streaming Apple TV 4K 3ème génération – 128 Go, Wi-Fi & Ethernet, Noir, U.S. Edition à 139,99€ sur @Rakuten avec le code
RAKUTEN20
- HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 339€ au lieu de 445€ sur @Amazon
- Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
- HOT! Enceinte colonne FOCAL Theva N3 Light Wood à 499,00€ au lieu de 603,29€ sur @Boulanger
- TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
- HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D – 4.7 / 5.2 GHz (Entrepôt France) à 395,99€ sur @AliExpress avec le code
FRCD40
- Carte graphique Sapphire Pulse RX 9070 XT 16 Go à 649,58€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Carte Graphique PNY RTX 5070 OC Triple Fan 12GB + Borderlands 4 offert à 560,99€ sur @Amazon
- Carte mère AM5 Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice – VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2 à 182,69€ au lieu de 209,73€ sur @Amazon
- Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC – 12 Go, GDDR7 à 549€ au lieu de 629€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Ventilateur PC Deepcool AK400 Digital, Blanc à 32,99€ au lieu de 39,99€ sur @Grosbill
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
- HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
- Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
- Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
- Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
➡️ Écrans PC :
- Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc
- Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
- AirFryer Moulinex Multicook & Fry – Multicuiseur, 12 programmes, Cuisson sur 2 niveaux, Capacité 6L, Gris Hippo à 99,99€ au lieu de 177,53€ sur @Amazon
- Lave-linge hublot HAIER I-PRO serie 5 – 9 kg, HW90-B14959S8U1 (Retrait Magasin gratuit) à 399,99€ au lieu de 659,99€ sur @Darty
- Aspirateur traîneau DYSON Cinetic Big Ball Multifloor 2 – Sans sac à 249€ au lieu de 332,73€ sur @Carrefour
- Laveur de sol Dyson Wash G1 à 331,67€ au lieu de 499€ sur @Dyson avec le code
WELCOME-5
- Machine à Glaces et Glaces à l’italienne 13-en-1 Ninja Swirl by Crea Mi NC701EU (Vendeur Boulanger – 24€ cagnotté) à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Rakuten avec le code
HOME50
- Airfryer Moulinex Easy fry Essential EZ901820 – inox, 8,3L, Jusqu’à 8 personnes à 119,99€ au lieu de 144,74€ sur @Amazon
- Friteuse sans huile Ninja Double Stack XL SL400EU – 9,5 L, 2470W, 2 paniers (+3,58€ en RP) – Vendeur Boulanger à 179€ au lieu de 209€ sur @Rakuten avec le code
BOULANGER30
- HOT! Aspirateur balai SAMSUNG Jet65 Pet VS15A60BGR5 à 199€ au lieu de 236,13€ sur @Amazon.de – livrable en France
— 🔥 Divers —