Las Vegas accueille les premiers Mondiaux d’e-tennis : 100 000 $ en jeu pour les stars de la VR

La Fédération Internationale de Tennis Virtuel (IVTF) vient de lancer une première mondiale : les World Tennis Esports Championships, réunissant les 16 meilleurs joueurs de Tennis Esports pour une compétition inédite à Las Vegas. Avec un « prize pool » de 100 000 dollars, le tournoi s’annonce comme un tournant majeur pour ce sport en réalité virtuelle, qui connaît actuellement une ascension fulgurante. Les participants ont décroché leur place en remportant leur championnat régional (Autriche, Allemagne, Inde, Australie, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, etc.) ou en se classant parmi les huit meilleurs du circuit en ligne « Tennis Esports Tour ». A noter que l’évènement Esports est aussi soutenu par des partenaires de poids comme MGM Group, Sportradar ainsi que la fédération autrichienne de tennis (ÖTV).

La compétition démarre ce mercredi 10 septembre à 17h30 (heure locale, soit 11h30 heure de Paris) au complexe The Space à Las Vegas et sera accessible aussi bien en présentiel, avec des billets à 44 dollars, qu’en ligne pour 13 dollars, sans oublier la diffusion sur YouTube (évidemment gratuite). Lancé en 2023 sur Quest 2, Tennis Esports est passé en un an de 35 000 à 400 000 utilisateurs actifs, confirmant l’engouement mondial pour ce mélange hybride entre sport traditionnel et XR. Pour Gregory Gettinger, le CEO du studio à l’origine de Tennis Esports, cette première édition marque « un moment fondateur pour le sport compétitif en réalité virtuelle ».