Free arrête le Femtocell sur Freebox avec une mise à jour

Ce qui avait déjà été annoncé devient maintenant une réalité : Free propose la mise à jour 4.9.9 qui met un terme au Femtocell sur la Freebox.

La fin du Femtcocell sur Freebox dès aujourd’hui

La Femtocell est un petit boîtier permettant d’équiper les Freebox d’un relais 3G afin d’améliorer le signal de réception pour les abonnés aux offres Free Mobile équipés d’un téléphone compatible 3G. Le boîtier était optionnel sur la Freebox Revolution et intégré dans la Freebox Mini 4K.

Ce service pouvait être pratique au début des années 2010, lorsque Free l’a proposé à ses clients. Mais c’est moins le cas de nos jours, étant donné que la couverture mobile a beaucoup progressé et que nous sommes maintenant en 4G et en 5G.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, ce service n’est plus d’actualité. « Comme précédemment annoncé, le service Femtocell n’est maintenant plus disponible », se contente d’indiquer Free dans les notes de sa mise à jour.

Voici ce que déclarait l’opérateur dans un e-mail à ses clients en août :

Vous utilisez le service Femtocell permettant d’améliorer la couverture mobile 3G dans votre domicile. Nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à ce service à compter du 1er septembre 2025. Pourquoi ? Avec l’évolution des usages numériques et de nos infrastructures, le service Femtocell est devenu obsolète. Le réseau 3G sur lequel repose le service Femtocell est depuis plusieurs années progressivement remplacé par la 4G et la 5G, technologies plus performantes, offrant une couverture et des débits supérieurs.

Pour rappel, Free a également annoncé la fin de Free WiFi. Ce sera une réalité dès le 1er octobre 2025.