La mort vous va si bien : Drew Barrymore souhaiterait faire un remake du film culte de 1992

Drew Barrymore (E.T, Drôles de Dames) nourrit une nouvelle ambition hollywoodienne : revisiter le film culte Death Becomes Her (La mort vous va si bien), comédie horrifique de Robert Zemeckis sortie en 1992. Invitée à parler de ses futurs projets sur son talk-show, l’actrice a confié vouloir travailler avec ses amis de longue date, Jennifer Aniston et Adam Sandler, afin de redonner vie à certains classiques. « On a lancé quelques idées. Parfois on plaisante en disant qu’on fera un film Trois femmes et un homme, mais je crois vraiment à un remake de Death Becomes Her », déclare l’actrice américaine. Ce long-métrage désormais culte, porté par Meryl Streep, Goldie Hawn et Bruce Willis, mettait en scène deux femmes obsédées par l’immortalité et contraintes d’entretenir sans fin leurs corps en décrépitude.

Considéré comme une référence du cinéma de genre, le film avait remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels l’année de sa sortie et a depuis inspiré une comédie musicale à Broadway, consolidant un peu plus son statut d’œuvre culte. Si Adam Sandler travaille déjà sur Happy Gilmore 2 pour Netflix, le projet de Barrymore reste, pour l’heure, au stade de l’idée (mais une belle idée, convenons-en). L’enthousiasme de Drew témoigne toutefois d’une tendance assez lourde à Hollywood, qui consiste à multiplier les suites et les remakes de « classiques » pour séduire un nouveau public.