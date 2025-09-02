YouTube TV pourrait lancer un forfait dédié au sport et aux chaines Broadcast

Si l’on en croit des informations révélées par Puck et rapportées par le site 9to5Google, YouTube TV envisagerait de lancer un nouveau forfait dédié aux sports et à la diffusion locale (Sports & Broadcast package). Cette offre serait destinée à répondre à la demande croissante des abonnés pour un accès simplifié et ciblé aux chaînes jugées essentielles, sans surcharge de contenus. Le périmètre exact de ce nouveau package reste cependant encore flou, en particulier en ce qui concerne la présence des chaînes Fox : si la chaîne principale est incluse, Fox exigerait que Fox News y figure aussi. Cette position du groupe expliquerait en partie les tensions lors des renégociations récentes entre YouTube TV et la Fox.
Un tel forfait représenterait aussi une réponse stratégique aux critiques sur le coût élevé des abonnements actuels, souvent accusés de proposer trop de contenus « non désirés ». Inspiré par des modèles plus modulaires comme ceux d’Amazon Prime Video, ce concept pourrait séduire les fans de sports à la recherche d’une offre plus économique et personnalisée, mais sa mise en place reste délicate : négocier les droits de diffusion avec les groupes comme Fox, CBS, NBC et ABC implique des compromis financiers et légaux particulièrement complexes.
