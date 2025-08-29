Finalement, les chaines de la Fox resteront sur YouTube TV

YouTube TV et Fox ont finalement conclu un accord à court terme garantissant le maintien des chaînes Fox sur la plateforme, selon un communiqué officiel relayé par 9to5Google. Parmi les chaînes concernées figurent Fox Broadcast Network, Fox News, Fox Sports, ainsi que plusieurs options complémentaires comme Spanish Plus, 4K Plus, Sports Plus et Fox Nation. Sans surprise, YouTube TV a exprimé sa satisfaction d’avoir trouvé un terrain d’entente qui « préserve la valeur du service pour ses abonnés ». Cet accord permet en outre de sécuriser l’accès aux contenus et aux enregistrements Fox déjà disponibles dans les bibliothèques des utilisateurs.

Cette décision survient après une période de tension entre les deux parties, alors que l’accord de diffusion arrivait à échéance. Des négociations étaient toujours en cours, Fox réclamant des paiements supérieurs à ceux versés à des fournisseurs de contenu comparables. Un éventuel blocage aurait privé les abonnés d’offres essentielles en actualité, sport et divertissement. Le président de la FCC Brendan Carr avait d’ailleurs exhorté YouTube à résoudre rapidement le litige, soulignant l’importance des chaînes Fox avec le début de la saison de football universitaire.