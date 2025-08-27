Une IA va être proposée aux professeurs pour préparer les cours

L’intelligence artificielle s’apprête à avoir un impact dans l’éducation en France. La ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne a annoncé l’intégration d’une IA pour accompagner les professeurs dans leurs missions. Cette initiative, détaillée dans une interview à Brut, vise à simplifier la préparation des cours et à personnaliser l’apprentissage.

Une IA pour alléger et enrichir le travail des enseignants

Élisabeth Borne présente cette IA comme un outil qui « permettra aux professeurs de préparer leurs cours » plus efficacement. En analysant les besoins des élèves, l’IA aidera à identifier ce qu’ils ont compris ou non, offrant ainsi « un vrai levier pour faciliter l’apprentissage ». La ministre insiste cependant sur un point clé : « À la fin, c’est le professeur qui doit finaliser son cours ».

L’IA, décrite comme un « cerveau auxiliaire », ne remplacera pas le rôle central des enseignants, mais viendra en support pour optimiser leur travail tout en les encourageant à continuer à « faire marcher leur cerveau, à raisonner et à réfléchir ».

Déjà en février, lors d’une interview à Ouest France, Élisabeth Borne soulignait l’importance d’éduquer les élèves aux biais et aux limites de l’IA. Elle précisait alors que les enseignants pourraient utiliser l’IA pour concevoir leurs cours, mais qu’ils resteraient responsables du contenu. Pour accompagner cette transition, une formation sera proposée aux professeurs volontaires afin de les familiariser avec ces outils et leurs usages.

Vers une éducation augmentée par l’IA

La ministre réaffirme que « l’IA ne remplace pas l’humain, elle lui permet d’aller plus loin ». Cette vision s’inscrit dans une stratégie plus large, annoncée en début d’année, avec un appel à projets doté de 20 millions d’euros. Prévu pour cet été, ce programme vise à développer une IA souveraine, ouverte et évolutive à destination des enseignants, qui sera opérationnelle dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Ce projet marque une étape majeure dans l’intégration des technologies numériques à l’école. En soutenant les enseignants dans la personnalisation de l’apprentissage et la préparation des cours, l’IA pourrait transformer les pratiques pédagogiques. Toutefois, l’accent mis sur la responsabilité humaine et la formation garantit que cette technologie reste un outil au service des enseignants et non un substitut. Avec ce plan, la France ambitionne de faire de l’IA un allié pour une éducation plus efficace et adaptée aux besoins de chaque élève.