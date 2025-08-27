Will Smith et la foule fantôme : quand l’IA s’invite dans les concerts

Décidément, les scandales s’enchainent pour le pauvre Will Smith. Une vidéo promotionnelle de la tournée « Based On a True Story Summer Tour » de l’artiste suscite la controverse : de nombreux internautes ont en effet relevé des anomalies visuelles plus que troublantes — visages flous ou déformés, doigts en surnombre, gestes bizarres, proportions incohérentes, textes délirants sur les affiches — des anomalies qui suggèrent une utilisation massive de l’IA générative. Certains estiment toutefois que les modifications pourraient plutôt être dues à un « upscaling IA » appliqué automatiquement par YouTube pour améliorer la résolution sans validation humaine, une explication loin d’être la plus convaincante.
Au vu des nombreuses anomalies repérées dans la foule, l’usage d’un outil d’IA ne fait absolument aucun doute
Cet incident illustre un sentiment croissant de méfiance vis-à-vis de l’utilisation de l’IA dans les vidéos artistiques. La prolifération massive de faux contenus, de musique générée par IA ou bien encore de photos trafiquées de stars ont fini par saper la confiance du public. Avant cet énième scandale (n’oublions pas l’affaire de la gifle), Will Smith semblait lui-même conscient des risques liés à l’IA : « Je pense que cela va amener les gens à penser que j’utilise l’IA pour créer mes vidéos. Ou qu’elles ont été truquées ». On notera enfin avec une certaine ironie qu’une génération d’IA montrant Will Smith manger un plat de spaghettis étaient devenues un célèbre il y a quelques années…
