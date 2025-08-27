TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Will Smith et la foule fantôme : quand l’IA s’invite dans les concerts
Internet

Will Smith et la foule fantôme : quand l’IA s’invite dans les concerts

27 Août. 2025 • 11:15
0

Will Smith est accusé d’avoir falsifié le public de sa tournée via l’intelligence artificielle

Décidément, les scandales s’enchainent pour le pauvre Will Smith. Une vidéo promotionnelle de la tournée « Based On a True Story Summer Tour » de l’artiste suscite la controverse : de nombreux internautes ont en effet relevé des anomalies visuelles plus que troublantes — visages flous ou déformés, doigts en surnombre, gestes bizarres, proportions incohérentes, textes délirants sur les affiches — des anomalies qui suggèrent une utilisation massive de l’IA générative.  Certains estiment toutefois que les modifications pourraient plutôt être dues à un « upscaling IA » appliqué automatiquement par YouTube pour améliorer la résolution sans validation humaine, une explication loin d’être la plus convaincante.

Will Smith IA

Au vu des nombreuses anomalies repérées dans la foule, l’usage d’un outil d’IA ne fait absolument aucun doute 

Une perception publique dégradée face à l’omniprésence de l’IA

Cet incident illustre un sentiment croissant de méfiance  vis-à-vis de l’utilisation de l’IA dans les vidéos artistiques.  La prolifération massive de faux contenus, de musique générée par IA ou bien encore de photos trafiquées de stars ont fini par saper la confiance du public. Avant cet énième scandale (n’oublions pas l’affaire de la gifle), Will Smith semblait lui-même conscient des risques liés à l’IA : « Je pense que cela va amener les gens à penser que j’utilise l’IA pour créer mes vidéos. Ou qu’elles ont été truquées ». On notera enfin avec une certaine ironie qu’une génération d’IA montrant Will Smith manger un plat de spaghettis étaient devenues un célèbre il y a quelques années…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Starship 10ème essai

Starship : succès total pour le 10ème vol d’essai, avec le premier déploiement d’une charge utile

27 Août. 2025 • 9:45
0 Science

Lors de son dixième vol d’essai ce mardi 26 août, SpaceX a enfin franchi une étape majeure : pour la toute première fois...

YouTube Hype

YouTube lance sa fonction « Hype » dans davantage de pays pour aider les petits créateurs

26 Août. 2025 • 22:38
0 Internet

YouTube étend sa fonctionnalité « Hype » à davantage de pays, un outil permettant aux fans de soutenir leurs...

Intelligence artificielle

L’ONU crée un groupe d’experts scientifiques sur l’IA

26 Août. 2025 • 20:49
0 Hors-Sujet

L’Assemblée générale des Nations unies (ONU) a officialisé la création d’un groupe d’experts...

Skate Jeu

Skate : enfin une date de sortie pour l’accès anticipé, qui sera gratuit

26 Août. 2025 • 19:58
0 Jeux vidéo

Electronic Arts relance enfin sa franchise Skate avec une sortie en accès anticipé prévue pour le 16 septembre 2025. Disponible...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 aout

26 Août. 2025 • 19:21
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article MacBook : Apple dépose un brevet pour transformer ses ordinateurs en outils de santé connectée

MacBook : Apple dépose un brevet pour transformer ses ordinateurs en outils de santé connectée

27 Aug. 2025 • 10:55

image de l'article L’app Apple Invitations se met à jour avec un widget sur iPhone

L’app Apple Invitations se met à jour avec un widget sur iPhone

27 Aug. 2025 • 9:37

image de l'article 12 centimes par iPhone : Apple se bat contre des brevets

12 centimes par iPhone : Apple se bat contre des brevets

26 Aug. 2025 • 20:22

image de l'article Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

26 Aug. 2025 • 19:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site