Le très secret X-37B de la Space Force va repartir en orbite… pour tester de nouvelles technologies militaires spatiales

Quelques mois seulement après avoir bouclé sa septième mission orbitale, la navette expérimentale X-37B de la Space Force américaine s’apprête à repartir dans l’espace. Pour ce huitième vol – prévu le 21 août depuis le Kennedy Space Center à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX – l’objectif sera cette fois de tester de nouvelles technologies destinées à renforcer les capacités militaires spatiales (on s’en doutait un peu…). Parmi les innovations embarquées : un démonstrateur de communication laser et un capteur quantique de navigation capable de fonctionner indépendamment du GPS. Ces outils visent à améliorer la sécurité des transmissions et l’autonomie des engins dans des environnements hostiles ou privés de signal GPS.

Le véhicule spatial de la Space Force est en service depuis 2010

Baptisé OTV-8, ce huitième vol permet à la Space Force de poursuivre sa stratégie de déploiement rapide et de tests avancés dans l’orbite terrestre basse, ce qui devrait aboutir à des missions plus fréquentes et plus ciblées au détriment des records de durée en orbite. La précédente mission avait duré 434 jours, bien en deçà des 908 jours du 6ème vol. On note en outre, et ce n’est pas un détail, que la Space Force affiche une plus grande transparence sur les objectifs du X-37B.