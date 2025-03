Désormais en orbite, l’observatoire SPHEREx va cartographier le ciel céleste

L’observatoire SPHEREx de la NASA – un télescope spatial – a été lancé il y a quelques heures dans l’espace pour une mission de deux ans, avec pour objectif de créer une carte 3D de l’ensemble du ciel céleste. Le télescope spatial a été mis en orbite par une fusée Falcon 9 de SpaceX, accompagné des microsatellites PUNCH (toujours de la NASA). SPHEREx s’est séparé de la fusée plus tôt ce mercredi 12 mars, et restera en orbite terrestre basse en maintenant une position fixe par rapport au soleil. Chaque orbite de 98 minutes permettra à l’observatoire de capturer des bandes du ciel à 360 degrés en lumière optique et proche infrarouge, ce qui permettra de réaliser une cartographie complète du ciel tous les six mois. Au cours de sa mission, SPHEREx répertoriera 450 millions de galaxies et à collectera des données sur plus de 100 millions d’étoiles de la Voie lactée.

Grâce à la spectroscopie, SPHEREx divisera la lumière infrarouge émise par les étoiles et les galaxies en 102 couleurs distinctes, à la manière d’un prisme créant un arc-en-ciel

Les données de SPHEREx révéleront des propriétés essentielles des objets célestes, comme leur composition et leur distance par rapport à la Terre. Les scientifiques espèrent que ces informations fourniront des indices sur les événements ayant suivi le Big Bang et pourront apporter de nouvelles données sur l’inflation cosmique. Le télescope retirera son couvercle de protection dans quatre jours et entamera ses opérations scientifiques dans environ un mois, une fois sa température stabilisée. Pendant ce temps, les quatre satellites PUNCH se concentreront sur la cartographie de la couronne solaire et l’étude de sa transformation en vent solaire, ce qui pourrait améliorer les prévisions météorologiques spatiales pour les engins en orbite autour de la Terre.