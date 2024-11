Une capsule Dragon de SpaceX va aider au maintien en orbite de l’ISS

C’est aujourd’hui qu’une capsule Dragon de SpaceX fixée à la Station spatiale internationale (ISS) va réaliser une manœuvre inédite : la capsule va activer ses moteurs afin d’ajuster l’orbite de la station tout en restant attachée à cette dernière. Cette opération est essentielle pour maintenir l’altitude de l’ISS, qui descend progressivement en raison de la faible friction atmosphérique résiduelle. Jusqu’à présent, les vaisseaux Progress de la Russie étaient chargés de ces corrections, mais les tensions croissantes entre les États-Unis et la Russie, notamment depuis l’invasion de l’Ukraine, ont poussé la NASA à envisager d’autres options. Bien que le nouveau dirigeant du Roscosmos, Iouri Borissov, semble plus ouvert à la coopération, la Russie prévoit toujours de quitter l’ISS d’ici 2028, rendant du même coup indispensable la recherche d’une solution alternative pour le maintien de la station en orbite.

Cette initiative ne vise pas seulement à remplacer les vaisseaux russes, mais s’inscrit également dans les préparatifs du désorbitage de l’ISS, toujours prévu d’ici les prochaines années (entre 2030 et 2035). Après plus de 25 ans de contributions majeures à la recherche spatiale, l’ISS commence en effet à montrer des signes de vieillissement, ce qui oblige l’agence spatiale américaine à organiser sa fin de mission. SpaceX a donc été choisi pour concevoir une version modifiée de la capsule Dragon, dotée d’un système de propulsion plus puissant capable de désorbiter en toute sécurité la station de 450 tonnes. La manœuvre d’aujourd’hui permettra en outre de recueillir des données cruciales pour perfectionner ce système de maintien en orbite.