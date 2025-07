Nsw2u, important site pour télécharger des jeux Switch, a été fermé par le FBI

Le FBI a procédé aujourd’hui à la fermeture de Nsw2u, l’un des plus gros sites de piratage pour télécharger gratuitement (et illégalement) des jeux pour Nintendo Switch. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une action plus large des forces de l’ordre contre la distribution illégale de jeux vidéo.

Une saisie coordonnée entre les États-Unis et les Pays-Bas

La fermeture de Nsw2u résulte d’une collaboration internationale entre les autorités américaines et néerlandaises. Le domaine a été saisi par le FBI conformément à un mandat émis par le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l’État de Géorgie. L’agence néerlandaise FIOD, spécialisée dans les enquêtes sur les crimes financiers, a également participé à cette opération.

Les visiteurs du site découvrent désormais un avis officiel expliquant que le domaine fait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une opération d’application de la loi. Nsw2u constituait l’un des principaux répertoires pour télécharger des jeux Switch, permettant aux utilisateurs de jouer sur des consoles piratées ou des émulateurs PC sans acheter légalement les titres.

Le site fonctionnait encore normalement il y a quelques heures, offrant la possibilité de télécharger des jeux jusqu’aux dernières heures précédant sa fermeture. Nsw2u figurait aussi sur la liste de surveillance du piratage de l’Union européenne, et ce depuis mai dernier.

Nintendo intensifie sa lutte contre le piratage

Cette fermeture s’inscrit dans une campagne plus large menée par Nintendo contre le piratage des jeux Switch. Le constructeur a multiplié les actions en justice ces dernières années, notamment contre les créateurs de l’émulateur Yuzu l’année dernière. Cet outil permettait aux joueurs de faire fonctionner des jeux Switch sur PC et sur des consoles portables comme le Steam Deck de Valve.

Nintendo poursuit également des procédures judiciaires contre des sites plus petits qui hébergent des ROM pour d’anciens systèmes. La firme s’attaque aussi aux fabricants d’appareils tiers conçus pour contourner les protections anti-piratage de la Switch.

Un problème persistant malgré les mesures de sécurité

La Switch originale a été piratée relativement tôt dans son cycle de vie (à cause d’une faille matérielle dans la puce de Nvidia), ce qui a permis de jouer (relativement) facilement à n’importe quel jeu sans payer. Cette situation a conduit certaines personnes à spéculer que Nintendo a pris des mesures supplémentaires pour sécuriser la Switch 2.

D’ailleurs, les premiers utilisateurs de la nouvelle console qui passent par des cartes microSD pour stocker plusieurs jeux pirates de Switch 1 constatent déjà que leurs Switch 2 sont bannies du service en ligne peu après le lancement. Nintendo se réserve le droit de rendre inutilisables les appareils qui enfreignent ses conditions d’utilisation.

La fermeture de Nsw2u représente donc une victoire significative pour Nintendo dans sa bataille contre le piratage, même si d’autres sites similaires continuent d’opérer ailleurs sur Internet.