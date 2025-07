Ligue 1+ : la LFP dévoile sa plateforme pour le football français, aussi en streaming

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé aujourd’hui Ligue 1+, sa plateforme pour diffuser les matchs de la Ligue 1 pour la saison 2025-2026. Elle va ainsi remplacer DAZN qui était jusqu’à présent le diffuseur.

Huit matchs et deux magazines

Chaque semaine, Ligue 1+ diffusera huit matchs sur neuf pour la Ligue 1. Le match restant (samedi soir) sera diffusé sur beIN Sports, comme c’est le cas aujourd’hui. Mais il sera possible de le retrouver en replay dès minuit sur la plateforme de la LFP.

Outre les matchs du football français, le service va proposer deux magazines. Le premier sera diffusé samedi soir et le second aura lieu dimanche dès 19h15, ce qui permettra ensuite d’enchaîner sur le match en soirée. Et ça ne s’arrête pas là, puisqu’il y aura également des programmes originaux, dont des documentaires sur des clubs et des joueurs.

Prix des abonnements pour Ligue 1+

Vient maintenant la grande question du prix pour Ligue 1+. Il y aura quatre abonnements et tous sont disponibles en streaming :

14,99 €/mois : possibilité de voir les matchs sur tous les supports (TV, smartphone, tablette et PC), deux utilisateurs en simultané et avec engagement

possibilité de voir les matchs sur tous les supports (TV, smartphone, tablette et PC), deux utilisateurs en simultané et avec engagement 19,99 €/mois : possibilité de voir les matchs sur tous les supports (TV, smartphone, tablette et PC), deux utilisateurs en simultané et sans engagement

possibilité de voir les matchs sur tous les supports (TV, smartphone, tablette et PC), deux utilisateurs en simultané et sans engagement 14,99 €/mois : possibilité de voir les matchs sur smartphone, tablette et PC, un seul utilisateur et sans engagement

possibilité de voir les matchs sur smartphone, tablette et PC, un seul utilisateur et sans engagement 9,99 €/mois : uniquement pour les moins de 26 ans, possibilité de voir les matchs sur smartphone, tablette et PC, un seul utilisateur et sans engagement

Il y a deux éléments à prendre en compte ici. Le premier concerne l’abonnement avec engagement. L’engagement est de 12 mois, alors que la Ligue 1 s’étale sur 10 mois. La LFP a fait savoir que les abonnés ne seront pas facturés pendant l’été (sachant qu’il n’y a pas de matchs de Ligue 1). Mais ils seront automatiquement abonnés pendant les deux premiers mois de la saison suivante, ce qui explique les 12 mois (10 mois pour une saison + 2 mois pour la suivante).

Le second point concerne la formule pour les moins de 26 ans. Elle ne sera pas disponible au lancement « pour des raisons techniques ». Mais la LFP assure qu’elle arrivera « très rapidement », sans plus de précision.

TV, smartphone, tablette, PC : où voir les matchs

Aussi bien Orange que SFR, Bouygues Telecom et Free ont annoncé proposer la chaîne Ligue 1+ depuis les box afin de regarder les matchs sur les téléviseurs. Elle n’est pas encore active, le lancement se fera d’ici le 15 août. De plus, il y aura une application pour iOS et Android, mais là encore elle n’est pas encore disponible au téléchargement.

Ce n’est pas encore confirmé, mais il n’est pas impossible que la plateforme débarque aussi sous forme de chaîne Amazon, ce qui permettrait d’étendre la disponibilité à plusieurs appareils. D’autre part, un accord avec DAZN a eu lieu, ce qui permettra de s’abonner depuis son application.

Enfin, la LFP annonce que le match Nantes-PSG prévu le 17 août à 20h45 sera diffusé gratuitement (en clair donc). Ce sera la même chose pour le magazine le précédant, qui débutera à 19h15.