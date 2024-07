Ligue 1 : DAZN, le « Netflix du sport », sera le diffuseur avec beIN Sports

Ce fut compliqué pour les droits TV de la Ligue 1 et c’est finalement la plateforme DAZN qui diffusera le football français, avec beIN Sports. Certains groupes tech, comme Apple et Max, étaient aussi intéressés, mais aucun accord n’a été noué. Pour sa part, Amazon Prime Video a jeté l’éponge.

Le service de streaming britannique DAZN et beIN Sports diffuseront les matches de Ligue 1 jusqu’en 2029 et débourseront près de 500 millions d’euros annuels, selon L’Équipe. Dans le détail, ce sera 400 millions d’euros pour DAZN (qui diffusera 8 matchs sur 9) et 100 millions d’euros pour beIN Sports (qui diffusera 1 match sur 9). C’est deux fois moins que le milliard d’euros espéré par la Ligue de football professionnel (LFP). Elle a de toute façon dû céder, puisque les accords avec Canal+ et d’autres groupes n’arrivaient pas à voir le jour alors la saison 2024/2025 de la compétition du football français va débuter le 16 août.

Le prix pour la Ligue 1 sur DAZN et beIN Sports

Reste maintenant une question importante : quel sera le prix pour regarder la Ligue 1 avec DAZN et beIN Sports ? Autant l’abonnement du second est déjà connu, à savoir 15€ par mois. Mais pour le premier, ça reste un peu flou. À date, DAZN coûte 14,99 euros par mois ou 109,99 euros par an. Mais c’est le tarif actuel et on se doute qu’il va y avoir une modification pour inclure le foot français.

Selon RMC Sport, DAZN a profité des discussions avec la LFP pour évoquer un tarif de 40€ par mois ou 30€ par mois si l’abonnement est pris avec un engagement de 12 mois. Les fans du PSG, de l’OM et des autres clubs doivent donc se préparer à débourser une certaine somme par mois pour voir les matchs du football français.