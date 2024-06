Amazon met fin au Pass Ligue 1 pour le football français

Amazon, qui a été le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis 2021 via Prime Video, a décidé de mettre un terme à son Pass Ligue 1. Celui-ci, facturé 12,99€/mois, permettait de voir 80% des matchs du football français.

C’est par le biais d’un e-mail qu’Amazon annonce la fin du Pass Ligue 1 :

Suite à la fin de la saison 2023-2024 et en raison de la fin du cycle en vigueur des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 par Prime Video, la chaîne Le Pass Ligue 1 ne sera plus disponible dans sa forme actuelle sur le service à compter du 19 juin 2024. Par conséquent, vous ne serez plus en mesure d’accéder à cette chaîne. Le ou les futurs diffuseurs de la prochaine saison de Ligue 1 et de Ligue 2 ne sont pas encore connus. Nous vous invitons à rester à l’écoute via nos réseaux ou nos différents canaux de communication tels que notre compte X : https://x.com/pvsportfr

Votre compte ne sera automatiquement plus débité à l’avenir au titre du forfait d’abonnement à cette chaîne. Vous n’avez donc aucune action à prendre pour résilier votre abonnement au Pass Ligue 1.