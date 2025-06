La justice américaine autorise l’usage de contenus sous copyright pour l’entrainement des IA génératives

Un tribunal fédéral américain a rendu une décision particulièrement controversée : les juges ont en effet autorisé l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, et ce au nom du « fair use » ! Cette décision, qui a pour origine un procès intenté contre Anthropic, donne un feu vert inquiétant aux entreprises d’IA pour exploiter sans compensation des livres, images, ou contenus créés par des auteurs, artistes et éditeurs. Le juge William Alsup a jugé que la copie d’œuvres imprimées pour les convertir en format numérique, puis l’utilisation de ces copies pour l’entraînement de modèles comme Claude d’Anthropic, relève de l’usage équitable même s’il s’agit d’œuvres piratées — un point qui fera toutefois l’objet d’un procès pour évaluer de possibles dommages (et intérêts).

Cette décision est perçue comme un coup dur pour les industries créatives, notamment les écrivains, artistes visuels, musiciens et médias en ligne, qui voient leurs créations récupérées sans contreparties pour enrichir des IA commerciales. Si certaines entreprises comme Apple paient des licences à des plateformes comme Shutterstock ou des éditeurs de presse, la majorité des acteurs du secteur de l’IA se livrent à une exploitation massive de contenus web (parfois même piratés). Cette décision de justice pourrait aussi faire jurisprudence au moment même où des géants comme Disney et Universal intentent des procès pour plagiat massif contre des générateurs d’images IA comme Midjourney.