Elio : flop intergalactique (et jamais vu) pour Pixar

C’est un flop intergalactique qui se profile pour Pixar, sans aucun doute le plus gros échec du studio américain à qui l’on doit pourtant des chefs d’œuvres comme Wall-E, Toy Story, Nemo ou bien encore Les Indestructibles. Sur son premier week-end de distribution en salles, le film d’animation Elio a enregistré à peine 21 millions de dollars sur le seul sol américain, et à peine 35 millions de dollars au global. C’est encore pire que le démarrage d’Elemental, qui avait récolté un peu mopins de 30 millions de dollars sur son premier week-end (aux États-Unis). Il faut dire que le trailer donnait l’impression d’un film très (trop ?) enfantin, et donc peut-être moins fédérateur que d’autres créations plus strictement familiales.

L’échec n’est pourtant pas du tout une fatalité pour le studio puisque Vice-Versa 2 avait largement passé la barre du milliard de dollars (1,7 milliard de dollars au final, et dans le top 10 des films les plus rentables de tous les temps), tout comme avant lui Dori, Les Indestructibles 2 ou bien encore Toy Story 4. La claque est rude pour Pixar, sachant que le budget d’Elio avoisinerait les 200 millions de dollars, un score que l’on peut presque doubler en prenant en compte le budget marketing. Pixar parviendra t-il à rentrer au moins dans ses frais ? Cette fois, rien n’est moins sûr…