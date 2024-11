Elio (Pixar), ou l’histoire du garçon qui voulait être enlevé par les extra-terrestres (trailer)

Pixar retrouverait-il enfin son mojo ? Non pas que les derniers métrages du studio soient fondamentalement mauvais bien sûr, mais on reste loin des chef d’œuvres absolus que sont Wall-E, Les Indestructibles ou bien encore Là-Haut. Le prochain film de Pixar s’intitule donc Elio, et raconte l’histoire d’un jeune garçon (doublé par Yonas Kibreab) qui rêve tout simplement d’être enlevé par des extraterrestres ! Voilà bien un fantasme de pur geek… Techniquement c’est du très solide, comme à chaque fois devrait-on rajouter s’agissant de Pixar, mais cette fois, le scénario a l’air d’être un petit peu plus étoffé que les intrigues des dernières productions du studio. Le casting voix du film comprend Zoe Saldaña, Brad Garrett, Jameela Jamil et Shirley Henderson. Elio est réalisé par Madeline Sharafian, Domee Shi et Adrian Molina.

Initialement prévu pour le mois de mars 2024, Elio a été finalement reprogrammé pour le 13 juin 2025, ce qui a laissé encore plus de temps aux équipes de Pixar pour peaufiner son histoire. La dernière bande-annonce a en tout cas un petit goût d’années 80, et évoque immédiatement certains grands classiques de la SF comme E.T. ou bien encore The Last Starfighter. Et puis surtout, on échappe enfin à la suite d’une franchise déjà installée, et rien que pour ça on a envie d’y croire un peu plus que d’habitude. Elio sortira en salles durant l’été 2025.