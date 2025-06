Copilot : Microsoft est critiqué pour ses publicités et promesses exagérées avec l’IA

Microsoft fait face à des critiques sur ses publicités pour Copilot, son assistant d’intelligence artificielle. La National Advertising Division (NAD) du Better Business Bureau a examiné les campagnes de Microsoft 365 Copilot et recommande des modifications. En cause : des affirmations sur la productivité jugées trompeuses et une utilisation confuse de la marque Copilot.

Des affirmations sur la productivité remises en question

Microsoft revendique que Copilot améliore la productivité des entreprises, citant que « 67 %, 70 % et 75 % des utilisateurs se disent plus productifs » après une certaine période d’utilisation. Cependant, la NAD conteste ces chiffres. « Bien que l’étude montre une perception de productivité, elle ne constitue pas une preuve suffisante pour une affirmation objective », indique le rapport. En conséquence, la NAD recommande à Microsoft de supprimer ou de reformuler ces déclarations pour préciser leur fondement.

Ces critiques soulignent l’importance de la transparence dans les publicités technologiques. Les entreprises doivent fournir des preuves solides pour étayer leurs promesses, surtout lorsqu’il s’agit d’outils d’IA destinés aux professionnels.

Une marque Copilot source de confusion

La NAD pointe également un problème de clarté dans l’utilisation du nom Copilot. Appliqué à plusieurs produits, dont Business Chat, ce terme prête à confusion. « Les consommateurs ne comprennent pas nécessairement les différences » entre les diverses offres, note la NAD. L’organisme conseille à Microsoft de mieux indiquer les limites de Business Chat, notamment son fonctionnement au sein de Microsoft 365.

En effet, la marque Copilot a connu plusieurs changements déroutants. Initialement lancé sous le nom de Bing Chat Enterprise, Business Chat a été renommé simplement « Copilot », puis intégré à Microsoft 365 Copilot Chat. Ce flou a compliqué la compréhension des utilisateurs. Microsoft a tenté de simplifier sa stratégie en début d’année avec un modèle de discussion par IA gratuit et des agents payants, mais les critiques persistent.

Bien que Microsoft conteste les conclusions du NAD, l’entreprise s’engage à suivre ses recommandations. « Nous allons clarifier nos affirmations », a déclaré le groupe, sans préciser de calendrier. Cette réponse suggère une volonté d’améliorer la transparence des campagnes publicitaires et de mieux différencier les produits sous la marque Copilot.