Taïwan impose de nouveaux contrôles à l’importation pour les géants chinois Huawei et SMIC

Taïwan vient d’imposer de nouveaux contrôles à l’exportation visant les géants technologiques chinois Huawei et SMIC, ce qui pourrait freiner leur capacité à produire des puces d’IA avancées. Si l’on en croit les informations glanées par Bloomberg, l’Administration taïwanaise du commerce international a inscrit ces deux entreprises ainsi que leurs filiales sur une liste d’entités désignées comme sensibles en matière de technologies de pointe. Cette classification oblige désormais les entreprises taïwanaises à obtenir une autorisation gouvernementale avant d’exporter des matériaux, équipements ou technologies vers Huawei ou SMIC.

Ces restrictions bloquent notamment l’accès à des ressources cruciales comme les technologies de construction d’usines et les matériaux nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs, un domaine dans lequel Taïwan est un leader mondial. Ces mesures devraient compliquer les ambitions de la Chine dans le développement de puces d’IA de nouvelle génération. La mise en place de ces nouveaux contrôles, qui inclut également 601 entités provenant de pays comme la Russie, l’Iran et le Pakistan, a été prise dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes et pour répondre à d’autres préoccupations liées à la sécurité nationale selon un communiqué de l’administration taïwanaise du commerce.