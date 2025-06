Star Trek: Strange New Worlds : la série se terminera avec une cinquième saison

Paramount a confirmé il y a quelques heures que la série Star Trek: Strange New Worlds se terminera avec une cinquième saison, et ce alors même que la saison 3 ne sera diffusée qu’à partir du 17 juillet prochain (sur Paramount+ bien sûr). Les quatre premières saisons comptent dix épisodes chacune, mais la cinquième n’en comptera que six. Les producteurs exécutifs Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers et Alex Kurtzman ont déclaré que cette dernière saison permettra de « compléter [leur] mission de cinq saisons, comme [ils] l’avaient imaginée » initialement. La série préquelle, qui suit l’équipage de l’USS Enterprise sous le commandement du capitaine Pike (Anson Mount), rend hommage à l’esprit original de Star Trek, fait de curiosité, d’espoir et d’idéaux progressistes.

Renouvelée pour une quatrième saison en avril 2024 (actuellement en production), la série reviendra bientôt avec sa saison 3 en deux parties. Malgré cette fin annoncée, les producteurs insistent sur le fait que l’aventure Star Trek n’est pas encore terminée (trois saisons restant encore à découvrir), sans oublier que d’autres projets Star Trek sont en cours, notamment Starfleet Academy et une comédie live-action encore sans titre.