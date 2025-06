Un site gouvernemental américain sur les vaccins a été piraté et affiche du contenu généré par IA

Un site web du gouvernement américain, géré par le Département de la Santé et des Services sociaux (HHS), site initialement destiné à fournir des informations sur les vaccins, a été détourné et héberge désormais du contenu indésirable apparemment généré par une intelligence artificielle. Le site modifié présente des publications à thématique LGBTQ+ depuis au moins le 12 mai si l’on en croit des versions archivées du site. L’objectif exact de ce détournement reste inconnu, bien qu’il semble s’inscrire dans une tendance plus large visant à injecter sur des sites compromis du contenu généré par IA (d’assez faible qualité), souvent qualifié de « slop spam ».

Cet incident n’est pas isolé. Un article de 404 Media affirme que le piratage du site du HHS sur les vaccins fait partie d’une opération de spam plus vaste qui touche également des domaines appartenant à NPR, Nvidia et l’Université de Stanford. Ces sites compromis redirigent les utilisateurs vers des pages de spam SEO hébergées sur le site wowlazy.com. Malgré la gravité de la faille, le HHS n’a pas encore commenté la situation. A minima, ce type de détournement de domaines officiels soulève de sérieuses préoccupations concernant les vulnérabilités en cybersécurité au sein de grandes institutions américaines.