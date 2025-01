Ironie : la page de la Constitution Américaine affiche une erreur 404

C’est d’une ironie mordante : alors que Donald Trump vient de signer des dizaines de décrets dont certains sont déjà annoncés comme anticonstitutionnels par des juristes américains (et qui auront donc peu de chances d’être appliqués), voilà que le site consacré essentiellement à la constitution américaine est tombé en rade avec un joli message d’erreur « 404 Page not Found ». Le timing est impitoyable et le bug fait désormais le tour des réseaux sociaux, de nombreux internautes se moquant ouvertement de la situation : « Est-ce que quelqu’un du mouvement MAGA pourrait m’expliquer comment le parti qui prétend défendre la Constitution l’a retirée de son site web ? » questionne ainsi avec malice l’influenceur libéral Mercedes Chandler. « Est-ce parce que vous ne voulez pas que nous sachions ce qu’elle contient ? » Le ton est donné.



Le décret le plus « problématique » signé par Donald Trump est celui qui récuse le droit du sol pourtant garanti par la constitution américaine. A la suite de ce décret, pas moins de 18 procureurs de 19 États américains ont immédiatement intenté une action en justice contre le gouvernement fédéral. De là à dire que la nouvelle administration 100% a volontairement mis le site en rade pour éviter que le citoyen de base se rencarde sur ce que la constitution US permet ou ne permet pas, il y a tout de même un gouffre que nous n’osons pas (encore) franchir…