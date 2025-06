TikTok face à l’Assemblée nationale : le réseau social essaye de rassurer les députés

Lors d’une audition à l’Assemblée nationale, des représentants de TikTok ont défendu les pratiques du réseau social devant la commission d’enquête sur ses effets psychologiques sur les mineurs. Ils ont mis en avant leurs efforts de modération tout en reconnaissant certaines limites.

Une modération renforcée, mais imparfaite

TikTok a tenté de rassurer sur sa politique de modération, particulièrement pour les 13-17 ans. La plateforme emploie 509 modérateurs francophones et affirme retirer de manière proactive 98 % des contenus violant ses règles. « On utilise beaucoup l’intelligence artificielle pour accélérer notre capacité de suppression de contenus problématiques », a déclaré Brie Pegum, responsable de la régulation chez TikTok, qui revendique 25 millions d’utilisateurs en France.

Face aux contenus problématiques, comme ceux promouvant le sexisme ou l’anorexie, Brie Pegum a admis que des « erreurs sont inévitables » en raison de la créativité des utilisateurs pour contourner les règles. « C’est de notre responsabilité d’anticiper ces contournements », a-t-elle ajouté, soulignant l’engagement de l’équipe à améliorer ses outils.

La question des mineurs et des contrôles d’âge

Un point sensible concerne la présence de mineurs sur la plateforme, théoriquement interdite aux moins de 13 ans. Pourtant, selon l’Arcom, près d’un enfant de 11-12 ans sur deux utilise TikTok en France. Arnaud Cabanis, responsable commercial pour la France et le Benelux, a expliqué que des contrôles par reconnaissance faciale sont effectués lorsque l’algorithme détecte une possible fraude sur l’âge. Il a toutefois reconnu que « ce n’est pas une science exacte » et que des mineurs non déclarés peuvent accéder à la plateforme.

Concernant TikTok Shop, qui existe en France depuis mars 2025, les responsables ont précisé que cette fonctionnalité d’achat d’intégrée est réservée aux plus de 18 ans. De plus, conformément à la réglementation européenne, TikTok ne cible pas les mineurs avec des publicités personnalisées.

Des tensions lors des auditions

L’audition a également évoqué une session précédente, marquée par le départ abrupt de l’influenceur Alex Hitchens lors d’un échange tendu avec cinq créateurs jugés problématiques. Arthur Delaporte, président de la commission, a « regretté l’attitude » de certains, estimant qu’ils ont « manqué de respect envers la représentation nationale ».

La commission, qui a entendu plus de 100 experts et recueilli 30 000 réponses via une consultation publique, rendra son rapport en septembre 2025. Ce document devrait éclairer les effets de TikTok sur les mineurs et proposer des recommandations.