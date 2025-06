Google annonce qu’Android 16 sera disponible d’ici quelques heures

Profitant du buzz pour iOS 26 et son nouveau design d’interface Liquid Glass, Google vient d’annoncer qu’Android 16 serait officiellement disponible d’ici quelques heures en « version stable » pour les smartphones Pixel ! Un message du compte officiel Android Developer sur X/Twitter a annoncé l’imminence de cette sortie. Bien que l’annonce du lancement d’Android 16 puisse sembler un peu moins « spectaculaire » après la présentation d’iOS 26, il convient de rappeler qu’il s’agit là d’une étape préliminaire à une mise à jour majeure : Material 3 Expressive accompagnera Android 16 QPR1 dans quelques mois.

It’s almost time for the Android 16 final release! See you back here tomorrow. 😉 pic.twitter.com/oChA0pxeFa — Android Developers (@AndroidDev) June 10, 2025

Android 16 propose son lot de nouvelles fonctions, dont des métriques de santé de la batterie, les activités en direct pour certaines applications, une protection avancée et des contrôles rapides pour Google Wallet, en plus de diverses améliorations esthétiques et d’ergonomie. Des changements plus importants sont prévus avec Android 16 QPR1, qui affecteront davantage l’interface (notamment des refontes majeures des panneaux de Paramètres Rapides et des menus de Paramètres). Le déploiement d’Android 16 devrait commencer incessamment sous peu.