Android 16 sera disponible plus tôt que d’habitude

Google a décidé de changer le calendrier de sortie pour Android 16 en proposant la mise à jour plus tôt que d’habitude. En effet, la version finale sera accessible dès le deuxième trimestre de 2025.

Pour donner une idée, voici le calendrier des récentes mises à jour d’Android :

Comme nous pouvons le voir, la sortie a souvent lieu au début de septembre ou d’octobre. Mais avec Android 16, ce sera au deuxième trimestre de 2025, signifiant une arrivée en avril, mai ou juin.

Pourquoi ce choix ? Google dit vouloir mieux s’adapter au lancement de ses nouveaux produits, dont les smartphones. Google indique :

L’année prochaine, nous aurons une version majeure au deuxième trimestre et une version mineure au quatrième trimestre, qui comprendront toutes deux de nouvelles API pour les développeurs. La version majeure du deuxième trimestre sera la seule version en 2025 à inclure des changements de comportement qui peuvent affecter les applications. Nous prévoyons la version majeure au deuxième trimestre plutôt qu’au troisième afin de mieux nous aligner sur le calendrier de lancement des appareils dans notre écosystème, de sorte qu’un plus grand nombre d’appareils puissent bénéficier de la version majeure d’Android plus tôt.