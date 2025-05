Telegram s’associe à xAI pour intégrer Grok et recevoir 300 millions de dollars

Telegram a conclu un partenariat stratégique avec xAI, la société d’Elon Musk, pour intégrer l’intelligence artificielle générative Grok sur sa messagerie. Annoncé par Pavel Durov, patron de Telegram, cet accord d’un an prévoit un paiement de 300 millions de dollars en numéraire et actions.

L’accord stipule que Telegram recevra, en plus des 300 millions de dollars, la moitié des revenus générés par les abonnements payants à xAI souscrits via son application. Cette structure financière avantageuse pour Telegram vise à tirer parti de sa vaste base d’utilisateurs, estimée à plus d’un milliard de personnes par Pavel Durov. Grok, déjà accessible sur X (ex-Twitter) avec des restrictions pour les utilisateurs gratuits, sera disponible sur Telegram dès l’été 2025, sans date précise pour l’instant.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝

💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV

— Pavel Durov (@durov) May 28, 2025