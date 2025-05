Hellblade 2 va sortir cet été sur PS5 après avoir été une exclu Xbox

Ninja Theory, studio appartenant à Microsoft, a annoncé que Senua’s Saga: Hellblade 2 sera disponible sur PlayStation 5 cet été. Sorti initialement en 2024 sur Xbox Series S/X et PC, ce jeu, qui plonge les joueurs dans l’Islande sombre du IXe siècle, s’apprête à rejoindre la console de Sony un peu plus d’un an après son lancement. Cette nouvelle s’inscrit dans une série de portages de titres Xbox vers la PS5, marquant une évolution notable de la stratégie de Microsoft.

Dom Matthews, directeur de Ninja Theory, a révélé que la version PS5 de Hellblade 2 inclura de nouvelles fonctionnalités qui seront également déployées sur Xbox et PC via une mise à jour simultanée. Bien qu’il n’ait pas détaillé ces ajouts ni partagé une date de sortie plus précise que cet été, une fiche produit sur le PlayStation Store apporte quelques éclaircissements. Le jeu sera « optimisé pour la PS5 Pro », avec un retour haptique immersif offrant « de nouvelles façons de vivre » cette suite de Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Senua’s Saga: Hellblade II is coming to PlayStation 5 this summer with some exciting new features.

These features will also be available at the same time as a free update for players on Xbox Series X|S, Xbox PC and Steam.

We look forward to sharing more details soon. pic.twitter.com/iKcwUL7X5U

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 21, 2025