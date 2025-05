Dailymotion rachète Mojo pour la création de vidéos par IA

Dailymotion a officialisé l’acquisition de Mojo, une application de création de vidéos dopée à l’intelligence artificielle. Ce rachat, dont le montant reste confidentiel, vise à repositionner la plateforme française comme un « réseau social vidéo européen » capable de concurrencer des géants comme YouTube et TikTok.

Dailymotion se met à l’IA pour les vidéos

Avec cette opération, Dailymotion ambitionne de devenir une « alternative européenne de référence » dans le domaine de la vidéo en ligne, selon un communiqué. Mojo, développé par l’entreprise Archery, permet de produire des vidéos grâce à des outils d’IA, comme le sous-titrage automatique ou la création de contenus à partir de textes ou d’images. Forte de plus de 300 000 abonnés payants, l’application séduit déjà un large public.

En intégrant ces fonctionnalités, Dailymotion compte enrichir son offre pour ses clients professionnels et ses annonceurs. « Avec Mojo, nous ajoutons une brique essentielle à notre écosystème. Nous sommes également ravis d’accueillir des équipes talentueuses, dont l’expertise et la créativité viendront renforcer notre capacité d’innovation », explique Guillaume Clément, directeur général de Dailymotion. Il ajoute : « Notre ambition est claire : offrir aux créateurs et aux marques les meilleurs outils pour créer, diffuser et monétiser leurs vidéos, et ce, en toute autonomie ».

Un défi face à YouTube et TikTok

Fondée en 2005, un mois seulement après YouTube, Dailymotion s’est imposée à ses débuts comme un pionnier français du partage vidéo. Mais la plateforme, rachetée par Canal+ et toujours en quête de rentabilité, a peiné à rivaliser avec YouTube, acquis par Google en 2006. Aujourd’hui, Dailymotion revendique 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels, un chiffre respectable mais loin des 2,5 milliards d’utilisateurs de YouTube ou de TikTok avec 1,7 milliard d’utilisateurs.

En s’appuyant sur les outils d’IA de Mojo et sur une stratégie axée sur l’autonomie des créateurs, Dailymotion espère se démarquer dans un marché dominé par les acteurs américains et chinois. Cette acquisition marque une étape clé dans sa volonté de redéfinir son identité et de séduire une nouvelle génération d’utilisateurs et de partenaires.