Cryptomonnaie : l’ex-CEO de Celsius condamné à 12 ans de prison pour fraude

Les têtes tombent dans l’univers impitoyable des cryptomonnaies : après Sam Bankman-Fried (qui a écopé de 20 ans de prison), c’est donc au tour d’Alex Mashinsky, fondateur et ancien CEO de Celsius, a été condamné par le DoJ (Département américain de la justice) à 12 ans de prison pour avoir orchestré une fraude ayant entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars. Au sommet de son activité, Celsius gérait 25 milliards de dollars d’actifs, mais a brusquement bloqué les retraits des clients en 2022 lors d’un effondrement majeur du marché des cryptomonnaies, juste avant de déposer le bilan. Le DOJ a accusé Mashinsky d’avoir trompé les investisseurs sur la santé financière de sa société et aussi d’avoir manipulé le prix du jeton CEL, la cryptomonnaie de Celsius, en l’achetant massivement sur le marché afin de gonfler artificiellement sa valeur. Mashinsky a plaidé coupable fin 2023 pour fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières.

Alors que l’on pouvait légitimement penser que le milieu des cryptos serait épargné sous l’ère Trump, la condamnation (lourde) de Mashinsky signe un revirement de stratégie (on peut d’ailleurs en dire de même de la condamnation antitrust de Google). Un mémo avait en effet révélé la dissolution d’une division du DOJ dédiée aux enquêtes sur les entreprises crypto et l’on rappelle que la SEC a abandonné plusieurs poursuites majeures contre de grosses plateformes de cryptos comme Coinbase et Kraken.Dans ce contexte plutôt favorable aux dérapages, le procureur fédéral Jay Clayton ne s’en est pas laissé compter, estimant qu’ « Au final, Mashinsky a gagné des dizaines de millions de dollars tandis que ses clients en ont perdu des milliards ».