Un militaire américain a été condamné à 15 ans de prison pour des leaks de documents classifiés sur Discord

Les États-Unis ne plaisantent pas avec les documents classifiés : Jack Teixeira, membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour avoir divulgué des documents militaires classifiés sur Discord. Lors de sa comparution devant le tribunal de Boston, Teixeira a demandé la clémence et s’est excusé pour les torts qu’il avait causés tandis que son avocat soulignait son passé d’élève harcelé au lycée au lycée puis dans l’armée comme circonstances atténuantes possibles. Malheureusement pour le prévenu, la juge Indira Talwani a rejeté ces éléments de contextes tout en rappelant que l’Armée de l’air avait déjà sanctionné 15 autres militaires parce que ces derniers n’étaient pas intervenus pour arrêter les agissements de Teixeira.

Les documents divulgués, partagés sur un serveur Discord dédié à Minecraft, contenaient de nombreuses informations sensibles sur les activités militaires ukrainiennes et russes, y compris les mouvements de troupes et des détails concernant l’équipement. Le leak dévoilait aussi les efforts de la Russie pour sécuriser les transferts d’armes en provenance d’Egypte et de Turquie. Ces documents classifiés se sont finalement répandus sur d’autres plateformes comme 4chan et Telegram. Teixeira a été arrêté par le FBI en avril 2023 puis a rapidement accepté un accord comprenant une peine de 16 ans de prison. En se déclarant coupable de six chefs d’accusation liés à la Loi sur l’espionnage, ce dernier a évité une peine maximale 60 ans d’emprisonnement.