Skype n’est plus, vive Microsoft Teams !

La date avait été fixée voilà plusieurs semaines : Skype n’est plus, et Microsoft renvoie l’utilisateur intéressé par un service de visioconférence similaire à se pencher sur Teams. Ceux qui disposaient encore de crédits Skype peuvent encore utiliser le service sans limite de temps… pour l’instant. En revanche, dès janvier 2026, les données des utilisateurs seront impitoyablement effacées des serveurs (ces données sont récupérables jusqu’à cette date). Même si Skype n’était plus très populaire aujourd’hui face à l’armada d’applications proposant des fonctions équivalentes, sa disparition signe bel et bien la fin d’un chapitre de l’informatique, un chapitre qui se sera tout de même étiré sur plus de 20 ans.



Car pour rappel, Skype été créé en 2003, par Niklas Zennstrom et Janus Friis, avant d’être acheté il y a 12 ans par Microsoft. Le service avait alors intégré la Microsoft Skype Division (anciennement Skype Technologies). En quelques années, Skype s’était répandu sur tous les supports, du PC aux tablettes en passant par le mobile. L’abandon de Skype était programmé depuis très longtemps en interne, les dernières versions du logiciel datant déjà de plusieurs années (sur à peu près tous les supports).