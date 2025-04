Cyberattaques : la France accuse publiquement la Russie, et c’est une première

Cette fois, le cordon sanitaire diplomatique a cédé : de façon très inhabituelle, la France accuse publiquement la Russie d’avoir fomenté des cyberattaques contre des intérêts français, et d’avoir aussi tenté de manipulé l’élection présidentielle de 2017 en étant à l’origine des « Macron Leaks » (des dizaines de documents confidentiels dont des mails d’Emmanuel Macron, avaient été diffusés). Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, affirme sans détour sur X que « Le service de renseignement militaire russe (GRU) déploie depuis plusieurs années contre la France un mode opératoire cyberoffensif appelé APT28 (Advanced Persistent Threat, Ndlr)« . Le Ministère des Affaires étrangères ajoute de son côté que ces cyberattaques sont « contraires aux normes des Nations unies en matière de comportement responsable des Etats dans le cyberespace, auxquelles la Russie a souscrit ».



Et parce que l’on n’accuse pas sans disposer de billes en retour, les autorités françaises donnent le nom et la localisation de l’unité GRU 20728 qui serait basée à Rostov-sur-le-Don et proviendrait du 166e centre de recherche informationnelle. Voilà qui est précis. Ministères, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, entreprises de l’armement et de l’aérospatiale, collectivités territoriales, APT28 a multiplié les cibles, l’objectif étant de créer de la confusion afin de favoriser politiquement les partis d’extrême droite nettement plus conciliants avec les intérêts russes. La manœuvre avait parfaitement fonctionné aux États-Unis : ATP28 serait en effet à l’origine des « Hillary Papers », des documents confidentiels qui ont largement plombé la campagne présidentielle de la candidate démocrate Hillary Clinton et abouti à l’élection de Donald Trump.