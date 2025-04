X (Twitter) propose l’envoi de vidéos en 4K pour certains utilisateurs

X (ex-Twitter) annonce du changement pour la qualité des vidéos : les utilisateurs peuvent maintenant publier des vidéos en 4K. Cela concerne certaines personnes au départ.

Les vidéos 4K débarquent sur X

Jusqu’à présent, les utilisateurs payants de X pouvaient mettre en ligne des vidéos en 1080p avec un poids maximum de 8 Go. Désormais, les utilisateurs peuvent publier du contenu en 4K. Il n’y a pas encore d’information sur la taille maximum des fichiers. Il est possible qu’elle évolue, étant donné que les fichiers 4K sont bien plus lourds que les fichiers 1080p.

« Nous commençons à mettre en place les envois de vidéos en 4K pour certains créateurs », indique X par le biais de son compte dédié à l’ingénierie. « Cela arrive bientôt pour tous les abonnés premium », ajoute le réseau social.

Dans le cas des vidéos en 1080p, il faut obligatoirement passer par la version Web de X ou bien par l’application iOS si l’on se base sur une fiche du centre d’assistance. Les utilisateurs Android ne peuvent pas profiter de cette fonctionnalité. On peut imaginer que ce sera la même chose pour les vidéos en 4K, bien que cela mérite une confirmation.

Il sera intéressant de voir si le support des vidéos en 4K va pousser certains créateurs à partager davantage de contenus sur X. Le réseau social cherche clairement à attirer les YouTubeurs ici.