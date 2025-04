Le RCS, successeur du SMS, devient disponible sur plus de la moitié des smartphones français

Le RCS, qui succède au SMS, est en train de sérieusement gagner du terrain en France, au point d’être compatible avec 60 % des smartphones dans l’Hexagone. C’est ce qu’annonce l’Association française pour le développement des services et usages multimédias multi-opérateurs (AF2M).

Un succès pour le RCS en France

L’AF2M indique :

Entre octobre 2024 et février 2025, le nombre de smartphones compatibles RCS a connu une croissance remarquable de +35 %. En France, cela représente un bond de 28,3 à 38,1 millions d’appareils, soit près de 10 millions de terminaux supplémentaires en moins de six mois. Désormais accessible aux utilisateurs d’iPhone (iOS) chez les quatre principaux opérateurs (Orange, Bouygues, Free Mobile et SFR), le RCS couvre ainsi 60 % du parc de smartphones. À ce rythme, la compatibilité pourrait atteindre 85 % d’ici fin 2025.

Avec le RCS, on retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. En soi, on retrouve une expérience plus ou moins similaire à celle de WhatsApp, Messenger ou encore iMessage.

Les marques s’y mettent aussi

Outre l’envoi de messages entre particuliers, le RCS peut être utilisé par les marques. Toujours selon l’AF2M, entre mars 2024 et février 2025, 267 marques ont lancé des campagnes RCS, soit une centaine de nouvelles enseignes. Les marques se sont surtout réveillées depuis la disponibilité du RCS sur iPhone et de la disponibilité chez les quatre opérateurs. SFR a été le premier à dégainer sur iOS, puis il y a eu Free Mobile, Bouygues Telecom et Orange en dernier avec la mise à jour iOS 18.4.

Les marques du secteur du retail arrivent en tête avec 25% du nombre total d’enseignes, suivies par le secteur des services (instituts de beauté, éducation, transport) qui représentent 16% d’entre elles. Enfin, le secteur de l’automobile complète le podium en représentant 9% des marques.