Free Mobile rend la carte SIM gratuite selon le forfait choisi

Free Mobile a décidé d’offrir la carte SIM ou eSIM au lieu de la facturer 10 euros aux nouveaux clients. Mais tout le monde ne peut pas profiter de cette offre, elle est réservée à quelques personnes.

En effet, Free Mobile annonce que la carte SIM ou eSIM est gratuite pour ceux qui sont déjà abonnés Freebox et qui choisissent le forfait Free 5G. Celui-ci coûte 9,99€/mois pendant un an puis 15,99€/mois. Et pour ceux qui ont la Freebox Pop, le prix reste à 9,99€/mois, même après la première année.

Ce forfait se veut chargé avec les appels, SMS et MMS en illimité, tout comme Internet. En effet, il n’y a pas de limite pour le quota Internet ici. Concernant l’usage à l’étranger (plus de 110 destinations), on retrouve les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 35 Go. De plus, il y a un accès à OQEE qui permet de regarder les chaînes de télévision.

Il suffit de se rendre sur le site de Free Mobile, de se connecter avec son identifiant Freebox et de choisir le forfait Free 5G. Vous pourrez alors choisir la carte SIM physique ou l’eSIM si votre smartphone supporte ce format, et ce sera offert. Pour les autres personnes et forfaits, le prix de la carte SIM reste à 10 euros.

Ce tarif de 10 euros est également une réalité chez Orange ou SFR. Le seul « bon » élève est Bouygues Telecom qui facture 1 euro.