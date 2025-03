Canal+ active le Dolby Vision pour les films et séries

Après le HDR, Canal+ annonce proposer le Dolby Vision à ses abonnés en ce qui concerne plusieurs films et séries. C’est disponible dès aujourd’hui le support du Dolby Atmos.

Le Dolby Vision débarque sur Canal+

Pour le lancement, Canal+ annonce que les séries et films suivants sont disponibles en Dolby Vision :

Dune : Deuxième partie

Bad Boys : Ride or Die

Furiosa : une saga Mad Max

Paris Has Fallen

Twisters

Beetlejuice Beetlejuice

Trap

To The Moon

D’autres s’ajouteront prochainement à la liste, dont L’Amour Ouf, Le Comte de Monte-Cristo, Gladiator II, Joker: Folie à Deux, Venom: The Last Dance et Families like Ours. La chaîne continuera d’ajouter des programmes au fil du temps.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Dolby Vision est un format HDR qui se distingue par l’utilisation de métadonnées dynamiques permettant d’ajuster la luminosité, le contraste et les couleurs scène par scène, offrant ainsi une expérience visuelle plus précise et immersive. Contrairement au HDR, un format standard ouvert avec des métadonnées statiques appliquées uniformément, le Dolby Vision supporte une profondeur de couleur allant jusqu’à 12 bits (68,7 milliards de couleurs théoriques) et peut gérer des pics de luminosité plus élevés.

Comment en profiter ?

Assurez vous d’avoir un matériel compatible : pour avoir accès au Dolby Vision dans l’univers CANAL+, il vous faut un appareil compatible Dolby Vision et avoir une connexion Internet suffisante

Pour les nouveaux abonnés sans engagement, assurez vous d’avoir souscrit à une offre donnant accès aux contenus en UHD avec CANAL+

Si besoin, connectez ce décodeur à un TV compatible Dolby Vision

Pour les utilisateurs de décodeurs, de boitiers ou de TV sous Android TV ou d’Apple TV, activez le HDR dans les réglages de l’application CANAL+ (positionnez le HDR en « Auto »). Pour les utilisateurs d’Apple TV, assurez vous d’avoir activé la plage dynamique dans les Réglages de votre Apple TV (Réglages > Vidéo et Audio > Adapter au contenu > Adapter à la plage dynamique > Oui).

Lancez le film ou la série que vous souhaitez : s’il est disponible en Dolby Vision (l’information est indiquée sur la fiche info) et que votre équipement est bien compatible, le programme se lira en Dolby Vision !

Liste des matériels compatibles :