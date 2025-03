Xinghuo : la Chine prépare une centrale hybride de fusion-fission pour 2030

La Chine développe une nouvelle centrale électrique de fusion-fission baptisée Xinghuo, qui pourrait être opérationnelle d’ici la fin de la décennie en cours. Le projet, estimé à 27,6 milliards de dollars, sera situé sur l’île « scientifique » de Yaohu dans le centre de la Chine. Contrairement aux centrales de fusion ou de fission traditionnelles, Xinghuo utilisera à la fois les technologies de fusion et de fission pour générer de l’énergie. Bien que très prometteur au plan énergétique, le procédé de fusion n’a pas encore atteint une efficacité suffisante pour la production d’énergie sur la durée alors que la fission est largement utilisée et maitrisée (notamment en France, dont la consommation électrique s’appuie très majoritairement sur le nucléaire), même si la gestion des déchets reste un point critique. Les concepteurs de Xinghuo souhaitent repousser les limites de ces deux technologies, mais il faudra sans doute en savoir un peu plus sur l’aspect hybride de la centrale pour se faire une réelle idée de ce que l’on est en droit d’attendre…

Xinghuo n’est évidemment pas le seul projet de fusion de la Chine, puisque le réacteur EAST du pays, surnommé « le soleil artificiel », a récemment battu un record mondial en maintenant du plasma à haute confinement pendant plus de 1 000 secondes. La Chine prévoit que Xinghuo atteindra à un moment donné un facteur de gain énergétique (Q) supérieur à 30, ce qui est sans aucun précédent dans la recherche sur la fusion. En comparaison, d’autres projets de fusion importants comme ITER visent un Q de 10, tandis que le National Ignition Facility aux États-Unis a atteint récemment un Q de 1,5. Le projet Xinghuo s’annonce donc comme un pas majeur en direction d’une énergie « propre » et efficace.