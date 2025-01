Fusion nucléaire : le soleil artificiel chinois maintient un plasma stable pendant 1066 secondes

Les scientifiques ne cessent de le répéter : la fusion nucléaire pourrait devenir à terme, à long terme, une source d’énergie propre et quasi inépuisable, à condition bien sûr que la technologie soit parfaitement maitrisée afin d’aboutir à la création de centrales à fusion. Reproduire ce phénomène naturel pose des défis techniques considérables, à commencer par les conditions extrêmes incontournables à la réalisation d’une fusion, comme des températures dépassant 100 millions de degrés Celsius et la gestion d’un plasma hautement instable.

Un champs magnétiques d’une puissance colossale est alors nécessaire pour confiner le plasma. Deux approches sont actuellement privilégiées : le confinement magnétique, utilisé dans des réacteurs comme les tokamaks (le procédé le plus souvent envisagé aujourd’hui), et la fusion par laser. De plus, les matériaux des réacteurs doivent résister à une chaleur et une radiation intenses, ce qui complique encore davantage leur conception.

Malgré ces difficultés majeures, les différents tokamaks en activité réalisent prouesses sur prouesses. Dernier exploit en date, celui du le réacteur chinois EAST, surnommé le « Soleil artificiel ». En janvier 2025, ce dernier a établi un record en maintenant un plasma stable pendant 1 066 secondes, grâce à des améliorations techniques, notamment un système de chauffage plus puissant. Malgré ces avancées régulières, les réacteurs actuels consomment toujours plus d’énergie qu’ils n’en produisent. Pour rappel, le projet ITER en construction dans le sud de la France vise à prouver la faisabilité d’une fusion durable d’ici 2039. Bien qu’il ne produise pas encore d’électricité, ses avancées seront cruciales pour concevoir des centrales à fusion réellement opérationnelles. Les spécialistes du domaine estiment cependant qu’il faudra au moins un demi-siècle avant que n’émerge le premier réacteur à fusion pleinement fonctionnel.