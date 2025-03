Signal : l’énorme boulette de l’administration Trump et l’avertissement du Pentagone

La boulette est de taille et semble à même de jeter des doutes concernant l’implication de l’administration Trump dans la défense de la sécurité nationale. Il y a quelques jours, on apprenait que le rédacteur en chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, avait été ajouté par mégarde à une discussion sur le réseau chiffré Signal. Le journaliste a alors pu alors assister, médusé, à une conversation entre J.D Vance, le vice-président des États-Unis, Pete Hegseth, le secrétaire d’État, Marco Rubio, le directeur de la CIA John Ratcliffe, et le conseiller à la sécurité nationale (sic), Michael Waltz, l’un des sujets de la discussion portant sur la décision de bombarder des positions houthistes au Yémen. Quelques heures après ce fil Signal, les États-Unis commençaient effectivement à bombarder le Yémen. La Maison Blanche a depuis confirmé la véracité de la conversation sur Signal.

Pour ne rien arranger à ce qui s’apparente déjà à un scandale national aux États-Unis, le Pentagone a publié il y a quelques heures un avertissement relatif aux vulnérabilités de l’application Signal. Une note interne, citée par NPR, indique en effet que des groupes de hackers russes exploiteraient la fonction de « périphériques liés » de Signal afin d’espionner des conversations chiffrées. Signal a réagi à cette alerte en précisant que le problème ne concernait pas son système de chiffrement mais plutôt les attaques par hameçonnage (phishing) visant à ajouter des appareils frauduleux. Dans le contexte actuel, la note du Pentagone apparait presque comme une petite rebuffade face à certaines décisions récentes de l’administration Trump : on apprenait en effet il y a peu que le gouvernement MAGA avait fortement allégé les mesures visant à limiter les cyberattaques en provenance de la Russie. Un timing pour le moins désastreux…