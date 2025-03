SolarFlow 2400 AC et SolarFlow 800 Pro : Zendure lance deux systèmes de stockage d’énergie dopés à lIA

Zendure, entreprise EnergyTech en pleine expansion, annonce l’arrivée de deux dispositifs conçus pour optimiser et sécuriser l’approvisionnement énergétique des ménages et des utilisateurs de centrales de balcon: le SolarFlow 2400 AC et le SolarFlow 800 Pro. Les technologies mises en œuvre s’appuient sur l’intelligence artificielle afin de combiner efficacité, prévision des besoins et réduction des coûts.

SolarFlow 2400 AC : une solution légère pour les toits équipés de panneaux photovoltaïques

Le SolarFlow 2400 AC s’adresse aux foyers disposant de panneaux solaires mais qui ne bénéficient pas encore d’un système de stockage d’énergie. Cette proposition associe un micro-onduleur à un concentrateur, sans imposer de modifications complexes au câblage. Le système délivre jusqu’à 2 400 W en courant alternatif bidirectionnel, grâce à une batterie AB3000X de 2,88 kWh, extensible si nécessaire jusqu’à 17,28 kWh.

Pour soutenir des performances élevées, le dispositif s’appuie sur une puce en carbure de silicium et sur une conception modulaire qui facilite l’installation et le transport. L’objectif : garantir un rendement en courant alternatif de 96,5 % et fournir une puissance allant jusqu’à 2 400 W même hors réseau.

SolarFlow 800 Pro : une centrale de balcon tout-en-un pilotée par IA

Le SolarFlow 800 Pro combine un micro-onduleur, un contrôleur de concentrateur et une batterie compacte (1,92 kWh, extensible à 11,52 kWh). Ses quatre MPPT de 660 W gèrent une puissance solaire maximale de 2 640 W, tout en garantissant une production annuelle pouvant dépasser 2 300 kWh.

Une tension de démarrage à 14 V et l’utilisation de la technologie GanZen (GaN) assurent une efficacité optimale en cas de faible luminosité, tandis que la configuration en 48 V réduit jusqu’à 25 % les pertes d’énergie. De plus, la fonction hors réseau jusqu’à 1 000 W protège l’alimentation des équipements indispensables en cas de coupure.

La plate-forme ZENKI pour la gestion intelligente de l’énergie

Au cœur de ces nouveaux systèmes se trouve ZENKI, un module d’IA qui analyse l’historique de consommation, la météo et les tarifs de plus de 700 fournisseurs européens. Cette intelligence prédictive crée un plan énergétique évolutif, capable de réaliser jusqu’à 42 % d’économies sur la facture grâce à des ajustements précis et quasi instantanés. Par ailleurs, l’interface utilisateur met en avant la maîtrise de la consommation et l’autonomie vis-à-vis du réseau.

Disponibilités et offres de lancement

Pour permettre une configuration adaptée, Zendure propose, entre autres:

Pack SolarFlow 800 Pro + Shelly Pro 3EM au tarif de 959€

Pack SolarFlow 2400 A + batterie AB3000X + Shelly Pro 3EM à 1 438 €

Les réservations ouvrent dès le 1er avril 2025, avec un tarif de 599€ pour la solution SolarFlow 2400 AC seule et 959€ pour la version 800 Pro.