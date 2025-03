La FCC va enquêter sur des sociétés de la tech chinoises qui contourneraient l’embargo américain

La Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) vient de lancer une enquête approfondie sur les entreprises chinoises déjà inscrites sur sa « Liste noire », dont Huawei, ZTE et China Telecom. Depuis 2022 et un décret signé par Joe Biden, ces sociétés ne peuvent plus vendre des équipements de communication et de surveillance aux États-Unis. Le décret invoque des risques pour la sécurité nationale et la nécessité d’empêcher l’utilisation de technologies « douteuses » dans le pays. La FCC considère que certaines de ces entités pourraient encore opérer aux États-Unis en contournant l’embargo mis en place depuis 3 ans.

Nommé par l’administration Trump à la tête de la FCC, Brendan Carr ne fera pas quartiers à l’encontre des poids lourds de la tech chinoise

Cette enquête est la première initiative majeure du Conseil pour la sécurité nationale, un organisme supervisé par le président de la FCC, Brendan Carr, et dont l’un des objectifs consiste à assurer l’indépendance technologique des États-Unis vis-à-vis de ses « adversaires », en particulier la Chine. Il s’agit aussi de réduire les vulnérabilités aux cyberattaques et à l’espionnage, tout en assurant l’avantage concurrentiel des États-Unis dans les technologies les plus critiques.

La FCC prévoit donc de recueillir des informations détaillées sur les opérations en cours de ces entreprises chinoise aux États-Unis et sur les partenaires qui les assistent : si des « fraudes » sont constatées, la FCC s’engage à combler les failles permettant à ces entités étrangères d’échapper (même partiellement) à l’embargo US.