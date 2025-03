Après 9 mois dans l’espace, les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore sont revenus sur Terre !

Il était plus que temps : les astronautes américains Suni Williams et Butch Wilmore sont enfin revenus sur Terre à bord d’une capsule Crew Dragon. Cette dernière a amerri à 22 h 00 GMT au large de la Floride ce mardi 18 mars. Suni Williams et Butch Wilmore étaient accompagnés lors de ce voyage retour de Nick Hague, un autre astronaute de la NASA, ainsi que du cosmonaute russe Aleksandr Gorbunov.

Welcome home, #Crew9@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov splashed down off the coast of Florida at 5:57pm ET (2127 UTC), concluding their scientific mission to the @Space_Station: https://t.co/DFWxQIiz6O pic.twitter.com/VQu3DhpTUJ — NASA (@NASA) March 19, 2025

Ce retour tardif clôt une période peu glorieuse de l’aérospatiale américaine : Suni Williams et Butch Wilmore devaient initialement passer quelques jours à peine à bord de l’ISS, une mission qui s’est finalement éternisée suite aux gros pépins de la capsule Starliner de Boeing, cette dernière n’étant plus assez fiable pour servir de taxi retour en temps et en heure. Le calendrier encombré des entrées-sorties de l’ISS empêchera alors les deux infortunés astronautes de retourner sur Terre, et ce durant de longs mois. Ces aléas dureront jusqu’aux toutes dernières semaines : Suni Williams et Butch Wilmore devaient quitter l’ISS au mois de février avant qu’une fois de plus le calendrier ne soit bousculé.

A noter que l’administration Trump n’a eu de cesse de vouloir politiser le retour des astronautes, accusant directement Joe Biden d’être responsable de ce très long retard. La Maison blanche a d’ailleurs réagit par un « Promesse Tenue » laissant entendre que l’administration en place était à l’origine de ce retour, ce qui est évidemment faux puisque la NASA avait déjà programmé son calendrier de rotation d’astronautes avant même l’élection de Trump.

Après neuf mois passés dans l’espace, les deux astronautes américains devront évidemment passer un examen médical poussé, les longs séjour dans l’espace ayant des conséquences lourdes sur les organismes humains. Suite à cet examen, Suni Williams et Butch Wilmore suivront un programme de réadaptation à la gravité terrestre sur la base de Houston (Texas).