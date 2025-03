Après 9 mois dans l’ISS, Butch Wilmore et Suni Williams vont bientôt retourner sur Terre

La mission Crew-10 de SpaceX a été lancée avec succès depuis le Kennedy Space Center de la NASA le vendredi 14 mars, transportant avec elle les astronautes de la NASA Anne McClain et Nichole Ayers, le Japonais Takuya Onishi (JAXA) ainsi que le cosmonaute russe Kirill Peskov (Roscosmos). La capsule Dragon s’est amarrée à l’ISS le samedi 15 mars, et les 4 astronautes ont pu rejoindre l’équipage déjà en place dans la Station Spatiale Internationale. Les nouveaux arrivants permettront (enfin !) aux astronautes de la NASA Suni Williams et Butch Wilmore de rentrer sur Terre, après un séjour prolongé et non prévu de neuf mois : la mission initiale des deux infortunés astronautes ne devait pas dépasser une semaine, mais les soucis récurrents du Starliner de Boeing ont considérablement retardé leur retour.

Les astronautes de la NASA Suni Williams et Butch Wilmore vont enfin pouvoir revenir sur Terre

Pour rappel, Williams et Wilmore avaient rejoint l’ISS à bord du Starliner lors du premier vol habité de la capsule. Des fuites d’hélium et des dysfonctionnements au niveau des propulseurs ont conduit la NASA à faire rentrer la capsule sur Terre sans équipage , laissant les deux astronautes à bord de la station. L’agence spatiale avait déjà prévu leur retour avec l’équipage de Crew-9 (qui n’avait embarqué que deux astronautes pour laisser des sièges disponibles). mais ce rapatriement prévu pour février a lui aussi été retardé en raison du report du lancement de Crew-10. Les deux astronautes devraient désormais rentrer sur Terre le mercredi 19 mars, accompagnés des astronautes Nick Hague et Aleksandr Gorbunov de la mission Crew-9.

Malgré leur (très) long séjour dans l’espace, Butch Wilmore et Suni Williams ne battront pas de records : le record mondial de durée dans l’espace est en effet détenu par le Russe Valeri Poliakov, qui était revenu sur Terre en 1995 après un séjour de quatre cent trente-sept jours consécutifs à bord de la station spatiale Mir.