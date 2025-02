Après 10 mois en orbite, les Astronautes du Starliner vont enfin pouvoir revenir sur Terre

Les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams, qui devaient initialement effectuer une mission de huit jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS) au mois de juin 2024, auront finalement passé près de dix mois en orbite en raison de problèmes techniques avec leur vaisseau Starliner de Boeing. Face aux inquiétudes grandissantes concernant la fiabilité de la capsule, la NASA avait alors décidé de rapatrier le Starliner sans équipage au mois de septembre 2024, retardant ainsi le retour des astronautes. Pour permettre à ces derniers de revenir sur Terre, la mission Crew-9 a été lancée avec deux sièges vides à leur intention, le retour des astronautes étant désormais prévu entre le 15 et le 20 mars 2025. Malgré cette attente prolongée, Butch Wilmore et Suni Williams, ont mis à profit leur séjour forcé pour réaliser des expériences scientifiques ainsi qu’une sortie extravéhiculaire le 30 janvier 2025.

Ce prolongement de mission non programmé a aussi été un défi psychologique majeur, notamment en raison des incertitudes pesant sur le retour sur Terre. L’accumulation de fatigue physique et psychologique souligne aussi l’importance d’une préparation physique et psychologique extrêmement rigoureuse, ce qui est bien évidemment le cas des astronautes formés par la NASA.