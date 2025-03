Les temps sont rudes pour les shooters compétitifs free-to-play : Spectre Divide, un jeu de tir multijoueurs largement inspiré de Valorant, ferme ses portes seulement quelques mois après son lancement en septembre, faute d’un nombre suffisant de joueurs actifs et de revenus. Malgré environ 400 000 joueurs inscrits et un pic de 10 000 utilisateurs simultanés, le jeu n’a donc pas réussi à fidéliser sur la durée. Le studio de développement Mountaintop Studios a annoncé que le jeu sera mis hors ligne dans les 30 jours et que tous les achats effectués depuis le début de la première saison (soit le 25 février), seront remboursés. En parallèle, le studio lui-même cessera ses activités à la fin de la semaine après avoir épuisé toutes les options possibles afin d’obtenir des financements, un éditeur ou un rachat.



L’échec du titre avait déjà été anticipé par la direction de Mountaintop, le CEO Nate Mitchell ainsi que le directeur du jeu Lee Horn ayant admis en décembre que l’avenir de Spectre Divide était incertain. Malgré une dernière tentative avec un lancement sur console et une nouvelle saison, le jeu n’a atteint qu’un pic de 1 000 joueurs simultanés sur Steam, bien en dessous du seuil nécessaire pour sa viabilité. Des problèmes de serveurs dès le premier jour ont également freiné son essor, rendant toute relance difficile. La fermeture de Spectre Divide s’inscrit dans une série d’échecs récents de jeux multijoueurs, à l’image du Concord de Sony, dont le démarrage désastreux a entraîné la fermeture de son studio de développement. Concord avait même été retiré du Play Store quelques jours à peine après son lancement.