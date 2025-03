The Last of Us Part 3 : il ne faut pas vraiment y croire selon le créateur des jeux

The Last of Us Part 3 va-t-il voir le jour ? Neil Druckmann, le créateur des deux premiers jeux et le président de Naughty Dogs, fait comprendre aujourd’hui que les joueurs ne devraient pas trop s’emballer.

Pas de The Last of Us Part 3 ?

Questionné par Variety sur l’éventualité de voir The Last of Us Part 3, Neil Druckmann a répondu : « Je m’attendais à cette question. La seule chose que je dirais, c’est qu’il ne faut pas parier sur la suite de The Last of Us. C’est peut-être ça ».

En avril 2021, Neil Druckmann avait déclaré qu’une ébauche de scénario avait été rédigée pour un éventuel troisième jeu, mais qu’il n’était pas en cours de développement. En janvier 2023, il a fait allusion à un troisième jeu The Last of Us en déclarant : « Je pense qu’il y a davantage d’histoire à raconter ». Puis, en février 2024, il a confirmé qu’il avait un concept pour un troisième jeu en tête et qu’il pensait qu’il y aurait un chapitre supplémentaire à l’histoire. Mais la déclaration faite aujourd’hui n’est pas vraiment encourageante.

Naughty Dog travaille actuellement sur Intergalactic, son nouveau jeu qui a été annoncé aux Game Awards en décembre et qui ne sera probablement pas terminé avant plusieurs années, étant donné qu’il n’y a pas de fenêtre de sortie. Les intérêts du studio se situant actuellement dans l’espace, il est impossible que l’équipe ait du temps à consacrer à The Last of Us Part 3 dans un avenir proche.

Il est tout à fait possible que Neil Druckmann soit timoré ou qu’il ne soit pas encore prêt à s’engager. Le temps qui passe pourrait changer cette réponse… ou bien il pourrait tout simplement en avoir fini avec ce projet.

En attendant, il y a la série qui continue. La saison 2 fera ses débuts le 14 avril prochain. La bande-annonce a été diffusée il y a peu.